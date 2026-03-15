В Самаре на Ново-Вокзальной перекрыли движение из-за ремонта водовода

Движение транспорта по улице Ново-Вокзальной временно ограничено в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «РКС-Самара», пишет Самара-МК.

Специалисты устраняют технологический отказ на водоводе диаметром 300 миллиметров. Ремонтные работы ведутся на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Брестской. В настоящий момент движение закрыто по направлению от проспекта Карла Маркса в сторону Брестской.

Для удобства автомобилистов организована временная схема объезда: одна из полос встречного направления на этом же участке дороги будет использоваться для проезда транспорта. Водителей просят быть предельно внимательными, руководствоваться установленными временными дорожными знаками и заранее прокладывать маршруты с учетом изменений.

Дополнительные сложности для участников дорожного движения может создать ухудшение погоды: по информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие сутки на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия.