Самарцев приглашают на Лыжню России

Ветер в лицо, хруст снега под ногами, красота зимней природы - лыжный спорт дарит невероятные ощущения свободы и легкости движения и радость победы над собой.

Хотите испытать эти эмоции? Присоединяйтесь к нам 14 февраля: стартует вся Россия!

44-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Центральный старт: Самара, лыжная база СШ «Чайка» (https://t.me/chaikasamaraEML)

Самарская область: Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Тольятти, Безенчукский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский и Похвистневский районы.

