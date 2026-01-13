В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес Самары получил финансовую поддержку в размере 25 миллионов рублей в 2025 году
13 января в игре - хоккеисты 2013 и 2014 годов рождения, на льду - бескомпромиссный хоккей, овертаймы и серии буллитов.
Сегодня состоялся финал регионального этапа соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд
13 января с сохранением ночью и в первой половине дня 14 января местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
Сегодня в регионе ожидается усиление ветра  
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
В Приволжскую центральную районную больницу в декабре поступил новый цифровой флюорограф. Современное оборудование установлено благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Специалисты приступили к работе на новом оборудовании с конца прошлого года.

"На новом аппарате проведено порядка 200 исследований. Современное цифровое оборудование обеспечивает высокую четкость изображений, что позволяет проводить быструю и точную диагностику заболеваний органов дыхания", - рассказала главный врач больницы Людмила Слепнева.

Новая техника установлена в полностью обновленном помещении больницы, где был ранее проведен капитальный ремонт за счёт средств федерального и областного бюджетов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году в медучреждения региона поставлены более 800 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании.
13 января 2026, 15:19
Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"
13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании. Здравоохранение
209
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
13 января 2026, 14:11
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Оказывать помощь населению в ФАПе будет молодой специалист – Алсу Шаймарданова, имеющая соответствующее образование и прошедшая необходимое обучение. Здравоохранение
185
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.
12 января 2026, 21:57
Результат теста на бешенство поцарапавшей девочку рыси будет готов через 30 дней
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса. Общество
425
Здравоохранение
13 января 2026  17:20
116
13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании.
13 января 2026  15:19
Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"
227
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
13 января 2026  14:11
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
199
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
12 января 2026  17:11
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
503
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
12 января 2026  14:49
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
675
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
12 января 2026  10:00
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
370
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
11 января 2026  13:39
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
752
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
9 января 2026  14:31
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой
1114
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
8 января 2026  18:42
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу
1071
Существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем.
8 января 2026  12:19
Для привлечения в медучреждения региона новых специалистов разработаны беспрецедентные, меры поддержки
1462
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15851
В центре внимания
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
155
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
241
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
239
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
468
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
896
Весь список