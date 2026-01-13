В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе

В Приволжскую центральную районную больницу в декабре поступил новый цифровой флюорограф. Современное оборудование установлено благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Специалисты приступили к работе на новом оборудовании с конца прошлого года.

"На новом аппарате проведено порядка 200 исследований. Современное цифровое оборудование обеспечивает высокую четкость изображений, что позволяет проводить быструю и точную диагностику заболеваний органов дыхания", - рассказала главный врач больницы Людмила Слепнева.

Новая техника установлена в полностью обновленном помещении больницы, где был ранее проведен капитальный ремонт за счёт средств федерального и областного бюджетов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году в медучреждения региона поставлены более 800 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО