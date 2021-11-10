В прямом эфире из ЦУР СО на вопросы жителей ответит Армен Бенян

В прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области на вопросы жителей вновь ответит министр здравоохранения Самарской области – Армен Бенян!
Первый стрим о профилактике и лечении коронавируса можно посмотреть тут.
Где? — На площадке «Коронавирус. Оперштаб Самарской области»
Когда? — 11 ноября, 18,30
Хотите задать вопрос по теме вакцинации и коронавируса, пишите в комментариях под этим постом или же во время трансляции.
Трансляция также будет доступна в группах:
Министерство здравоохранения Самарской области
Самарская область
СОВА | sova.info
ЦУР Самарской области