В прямом эфире из ЦУР СО на вопросы жителей ответит Армен Бенян

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В прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области на вопросы жителей вновь ответит министр здравоохранения Самарской области – Армен Бенян!



Первый стрим о профилактике и лечении коронавируса можно посмотреть тут.



Где? — На площадке «Коронавирус. Оперштаб Самарской области»



Когда? — 11 ноября, 18,30



Хотите задать вопрос по теме вакцинации и коронавируса, пишите в комментариях под этим постом или же во время трансляции.



Трансляция также будет доступна в группах:



Министерство здравоохранения Самарской области



Самарская область



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ЦУР Самарской области