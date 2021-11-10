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В прямом эфире из ЦУР СО на вопросы жителей ответит Армен Бенян

10 ноября 2021 20:45
145
11 ноября, 18,30.

В прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области на вопросы жителей вновь ответит министр здравоохранения Самарской области – Армен Бенян!

Первый стрим о профилактике и лечении коронавируса можно посмотреть тут.

Где? — На площадке «Коронавирус. Оперштаб Самарской области»

Когда? — 11 ноября, 18,30

Хотите задать вопрос по теме вакцинации и коронавируса, пишите в комментариях под этим постом или же во время трансляции.

Трансляция также будет доступна в группах:

Министерство здравоохранения Самарской области

Самарская область

СОВА | sova.info

ЦУР Самарской области

Теги: Вакцинация Коронавирус

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