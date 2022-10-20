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В Самаре уже почти полтысячи сотрудников «ТТУ» сделали прививки от гриппа и коронавирусной инфекции

20 октября 2022 13:27
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В Самаре уже почти полтысячи сотрудников «ТТУ» сделали прививки от гриппа и коронавирусной инфекции

В Самарской области порядка 700 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 и около 500 тысяч защитились от гриппа с помощью прививки. В прививочной кампании активно участвуют и работники муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление».  

Пункт вакцинации для сотрудников открылся в Самарском троллейбусном депо № 2. Посетителей с самого утра принимают медики из городской поликлиники № 15.

«Когда пациент приходит, измеряем температуру тела, сатурацию, опрашиваем его, уточняем, есть ли жалобы в данный момент. Важно, чтобы не было противопоказаний», – рассказывает медицинская сестра ВОП ГБУЗ СО СГКП № 15 Екатерина Шеломова.

Этой осенью почти полтысячи сотрудников «ТТУ» уже поддержали прививочную кампанию.

«Я почти не болею, но все равно решила принять участие в вакцинации. Во время работы контактирую с большим количеством людей, поэтому хочу обезопасить и их, и себя», – поясняет старший кондуктор Диана Мингалиева.

«Вакцины переносятся достаточно легко. Пройдет небольшой период после прививки от гриппа, и я сделаю прививку от коронавируса, нужна ревакцинация», – рассказывает водитель троллейбуса Владимир Машура.

Сотрудники могут пройти процедуру в местном медпункте в любое время. Вакцинация практикуется в «ТТУ» уже третий год.

«Мы целенаправленно, организованно делаем прививки. Прививочная кампания проходит на базе различных депо, сотрудничаем с несколькими медицинскими учреждениями. Работники прививаются в добровольном порядке. Здесь мастера, инженерно-технические работники, слесари и, конечно, водители и кондукторы, которые вакцинируются ради здоровья своего и окружающих, в том числе, пассажиров общественного транспорта», – подчеркивает директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

«Эти люди все время в контакте, у них есть риск стать переносчиками инфекций, поэтому, конечно, надо обеспечить защиту и безопасность. Начинаются сезонные заболевания, да и коронавирус не исчез. Поэтому мы ведем разъяснительную работу и собственным примером показываем, что вакцинация необходима – вместе с рядовыми работниками посещаем прививочный кабинет. И мы видим, что значительная часть персонала идет навстречу, понимая важность заботы о здоровье, – отмечает заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин. – Параллельно занимаемся мониторингом прививочной кампании в отрасли пассажирских перевозок».

Специалисты напоминают, для поддержания защиты от новой коронавирусной инфекции в период пандемии необходимо вакцинироваться каждые 6 месяцев. Прививка спустя полгода после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания поможет укрепить иммунитет и минимизировать риски тяжелого течения инфекции.

Люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания) наиболее уязвимы перед COVID-19 и гриппом, осложнениями этих инфекций.

Сегодня в регионе работают более 200 прививочных пунктов, 17 из которых открыты круглосуточно. Привиться можно не только в поликлинике, но и в пунктах вакцинации в ТЦ. Представители старшего поколения, маломобильные граждане могут пригласить мобильную бригаду медработников для вакцинации на дому.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по горячей линии «122», телефонам поликлиник.

 

Теги: Вакцинация Коронавирус

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