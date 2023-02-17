Специалисты минздрава СО прошли ревакцинацию от COVID-19 на рабочем месте

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С начала прививочной кампании от COVID-19 мобильные медицинские бригады выезжают в организованные коллективы, на предприятия, в образовательные учреждения для вакцинации сотрудников. Сегодня одна из таких бригад — в соответствии с графиком и территориальной принадлежностью — посетила министерство здравоохранения Самарской области.



«Выезды мобильных бригад в зону своего обслуживания для проведения вакцинации — один из форматов повседневной работы медицинских организаций, который мы активно применяем с начала кампании по иммунопрофилактике COVID-19, — отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. — Сегодня на рабочем месте прошли иммунизацию сотрудники ведомства, у которых подошел срок для ревакцинации, установленный действующим нормативом, — 6 месяцев с момента предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания. Всего 27 человек обновили иммунитет к новой коронавирусной инфекции».



В числе специалистов министерства, которые сегодня внесли вклад в поддержание коллективного иммунитета, — заместитель министра-руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев.



«Все мы знаем, что вакцина значительно снижает риски и облегчает течение заболевания в случае инфицирования. Помимо острых проявлений болезни или её осложнений, опасны и возможные последствия в виде нарушений в работе всех систем организма, к которым нередко приводит инфекция, перенесенная в тяжелой форме. Призываю всех проверить, не прошло ли полугода с момента вашей последней вакцинации, не истек ли срок действия медицинского отвода. Напоминайте об этом близким, особенно представителям старшего поколения, которые имеют опасные хронические заболевания. Помогайте им своевременно обновлять иммунную защиту», — подчеркнул заместитель министра.



Для организации выезда мобильной бригады работодателям необходимо обратиться в поликлинику по телефону.



В Самарской области продолжают работу 200 стационарных прививочных пунктов. Маломобильные пациенты и люди старшего возраста могут пройти вакцинацию на дому. Для вакцинации используется вакцина «Спутник V», предназначенная как для инъекционного, так и для интраназального введения. Интраназальное введение вакцины выполняется при помощи дозирующего устройства — насадки-распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств. Вакцинацию проводят в 2 этапа: первым компонентом, затем через 3 недели — вторым. Какой способ выбрать, подскажет врач с учетом желания пациента.

Фото: минздрав СО