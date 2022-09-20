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В конце сентября 2022 года самарцам начнут делать назальные прививки от коронавируса

20 сентября 2022 10:59
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В конце сентября 2022 года самарцам начнут делать назальные прививки от коронавируса

Назальные прививки от коронавирусной инфекции должны появиться в поликлиниках региона уже на следующей неделе. Об этом сообщили в областном Министерстве здравоохранения.

Назальная вакцина — это тот же двухкомпонентный «Спутник V», только вводится препарат через полость носа.  Для этого уже закуплены специальные насадки-распылители, которые поступают в самарские поликлиники. При назальном распылении защитные клетки начинают формироваться на слизистой, затем попадают в кровь. Там и начинается процесс формирования антител. Выбор между инъекциями и новым способом вакцинации остается за пациентом, сильной разницы в их эффективности нет.

«Назальная вакцина – это та же самая вакцина «Спутник V», только со способом доставки через полость носа. Будут использоваться те же самые ампулы и флаконы, в которых есть вакцина. Мы закупили насадки - распылители, и со следующей недели во всех медицинских учреждениях региона будет возможность сделать такую вакцину», - рассказал Армен Бенян.

Самарцам объяснили, как быстро избавиться от ОРВИ. Первое и главное правило - оставайтесь дома. Кажется, что ничего серьезного, но люди, которых вы заразите, не скажут вам спасибо. От вас начнется длинная цепочка больничных, а это никому не нужно.

"Вашему организму нужна поддержка. Пока он борется с инфекцией, необходимо пожалеть себя. Поспать пару лишних часов, побольше пить, вкусно и сытно есть. Пока вы крутитесь как белка в колесе, забываете о себе любимом, а на это тело "спасибо" не скажет", - отметил врач-пульмонолога Олега Абакумова.

Кстати, сосудосуживающие спреи, капли, растворы для промывания - все это в больших количествах разрушает слизистую. Не нужно мучить свои нос и горло всеми средствами сразу. Отдых и знание меры - лучшее лекарство. Капли не рекомендуют принимать более 5 дней, пишет ГТРК Самара.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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