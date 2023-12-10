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Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт»

10 декабря 2023 14:29
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Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт»

В России Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт» для борьбы с COVID-19. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию вакцины „Спутник Лайт“. В Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа», — передает РИА Новости слова Гинцбурга.

Гинцбург подчеркнул, что в электронную систему учета будут внесены 135 тысяч доз вакцины. Он добавил, что все эти дозы уже наработаны и готовы.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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