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В Правительстве обсудили вопрос кадрового обеспечения медучреждений Самарской области

12 сентября 2022 22:38
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Сегодня в регионе медицинским работникам предоставляется ряд мер поддержки.

В понедельник, 12 сентября, на оперативном совещании в Правительстве, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, рассмотрели вопрос укомплектованности медицинских учреждений Самарской области профессиональными кадрами. Особое внимание уделили городским округам Тольятти и Сызрань. В обсуждении приняли участие представители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

«Статистика показывает, что если в целом по Самарской области, в том числе в Тольятти, наблюдается небольшой рост числа медицинских работников, то за последние три года в Сызрани врачей стало меньше», - доложил Главе региона министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

При этом уровень обеспеченности средним медицинским персоналом на территории Сызрани превышает значения по всем муниципальным образованиям области и уровень по самарскому региону в целом, добавил глава минздрава.

Сегодня в регионе медицинским работникам предоставляется ряд мер поддержки. По поручению губернатора в прошлом году были увеличены выплаты молодым специалистам наиболее востребованных и дефицитных специальностей. Сейчас они составляют 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Был расширен и перечень специальностей, представители которых могут претендовать на эту выплату. Кроме того, молодым врачам компенсируются проценты по ипотеке, предоставляется служебное жилье, а также выплачиваются стипендии целевым студентам.

Результаты целевого обучения, например, заметны уже сейчас: анализ за последние четыре года показал, что порядка 70% закончивших учебные заведения специалистов трудоустраиваются в медицинские учреждения Самарской области - в первичное звено или в ординатуру. Не выполнившие условия договора выпускники обязаны компенсировать государству затраты на свое обучение.

Также Армен Бенян сообщил о том, что за счет средств областного бюджета проводилось обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» для учреждений здравоохранения первичного звена и скорой медицинской помощи Тольятти с обязанностью работы в медучреждениях не менее 4 лет. В настоящее время 9 специалистов, закончивших обучение, приступили к работе. Еще 14 человек трудоустроятся после окончания ординатуры.

Оказывается поддержка и на муниципальном уровне. Так, в Сызрани и Тольятти для молодых врачей также предусмотрены следующие меры: обеспечение служебным жильем, единовременные и систематические выплаты, целевое обучение.

В качестве новых, дополнительных мер привлечения медицинских кадров в городские округа Тольятти и Сызрань, которые не попадают под действие федеральной программы «Земский доктор», будет рассмотрена возможность увеличения выплаты для врачей, трудоустраивающихся в первичное звено и на станции скорой медицинской помощи, с повышением срока обязательной работы в учреждении до 4-5 лет. Сейчас такой срок составляет 3 года.

Кроме того, одним из решений, которое будет способствовать увеличению количества медицинских работников, может стать создание территориальных медицинских объединений. Данный проект реализован в городском округе Сызрань, где объединили 4 больницы, одну поликлинику и одну станцию скорой медицинской помощи. Структура начнет работать с 1 ноября текущего года. Такое объединение позволит оперативно управлять кадровыми ресурсами.

«Пандемия наглядно продемонстрировала эффективность подобных решений, когда в зависимости от особенностей штамма вируса необходимо было перераспределение врачей из амбулаторного звена в стационарное и наоборот. Реорганизация позволит перераспределять специалистов между структурными подразделениями объединенного учреждения, что увеличит доступность медицинской помощи и повысит ее качество», - отметил Армен Бенян, добавив, что подобное объединение учреждений по территориальному принципу планируется и в Тольятти.

Губернатор подчеркнул, что эти изменения в структуре медучреждений и жизни сотрудников должны сопровождаться повышением их заработных плат – с первого же месяца работы новой системы.

Также с 2022 года также планируется начать предоставление выплаты в размере 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей медицинским работникам наиболее востребованных и дефицитных специальностей, прибывшим в Самарскую область из других регионов и стран. При этом возраст специалистов не ограничивается.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

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