Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Владимирович доктор медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, на руководящих должностях - более 20 лет.
На должность главного врача Тольяттинской больницы №5 назначен Александр Вавилов
Врач-уролог прошел специальное обучение для работы на новом аппарате.
На новом УЗИ-аппарате мужчины Красноармейского района проходит трансректальное исследование предстательной железы
«Единая Россия» объявила о проведении предварительного голосования по кандидатурам на выдвижение главы Самарской области.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провёл заседание Президиума регионального политсовета
Лидия Рогожинская предложила спортсменам сформировать молодежный общественный совет при министерстве.
В регионе разрабатывается программа "Мастер спорта" по поддержке спорта и формирования мотивации к здоровому образу жизни 
Участники рейда разбились на несколько групп, которые патрулировали акваторию с целью выявления и пресечения фактов браконьерства.
Росгвардейцы и работники Росрыболовства вернули в естественную среду обитания около 4 тысяч раков
В ходе совещания предметно рассматривались параметры бюджета, прогноз поступления доходов, а также резервы их увеличения.
Вячеслав Федорищев провел совещание по бюджету Самарской области
Территориальным следственным отделом Самары организована доследственная проверка.
В Самаре семья обратилась к медикам после употребления покупной питьевой воды
Проводимые тренировки по эвакуации позволяют проверить готовность объекта летнего отдыха и персонала к действиям в случае возникновения пожара.
Сотрудники МЧС СО провели учебную эвакуацию в пришкольном лагере Сызрани
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.99
0.23
EUR 95.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Музей "Заварка" приглашает самарцев на новые экскурсии
В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провёл заседание Президиума регионального политсовета

11 июня 2024 21:10
163
«Единая Россия» объявила о проведении предварительного голосования по кандидатурам на выдвижение главы Самарской области.

Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о  проведении процедуры внутрипартийного предварительного отбора по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатом на должность высшего должностного лица региона.  Об этом сообщил секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров на заседании Президиума регионального политсовета.

Согласно процедуре предварительного голосования и Уставу партии список кандидатов предварительного голосования формируется Президиумом Регионального политического совета, при этом в список должно быть включено не менее двух кандидатов предварительного голосования. Заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выдвижению высшего должностного лица региона подали два кандидата: врио губернатора Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев и главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Евгеньевич Орлов.

«Коллеги, очень важно, что Вячеслав Андреевич приняв решение участвовать в выборах губернатора Самарской области, подал заявление и на участие в предварительном голосовании «Единой России» с прохождением всех необходимых партийных процедур», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Список кандидатов от «Единой России» сформирован и утверждён Президиумом регполитсовета. Предварительное голосование пройдёт с 12 июня по 18 июня 2024 года.

Кроме того, Президиум регполитсовета также обсудил график обязательных встреч будущих кандидатов предварительного голосования с секретарями первичных и местных отделений Самарского регионального отделения партии. После проведения всех процедур партия планирует выдвинуть своего кандидата на должность высшего должностного лица региона. Уже назначена дата и место проведения партийной региональной Конференции, основным вопросом которой станет выдвижение кандидата от «Единой России» на должность Губернатора Самарской области.

«Нам предстоят напряжённые недели предвыборной кампании. Но я  уверен, что мы во всеоружии готовы к проведению выборов и, конечно же, к поддержке нашего кандидата по всем фронтам и направлениям», - подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
17 декабря 2023, 19:14
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина. Политика
3946
Глава региона дал старт декады приёмов в Самарской области. Приёмы граждан приурочены к 22-ой годовщине со дня основания партии.
01 декабря 2023, 22:26
Дмитрий Азаров провёл личный прием граждан в день основания партии«Единая Россия»
Глава региона дал старт декады приёмов в Самарской области. Приёмы граждан приурочены к 22-ой годовщине со дня основания партии. Общество
1026
Открытый и доверительный диалог развернулся по нескольким дискуссионным площадкам.
04 июля 2023, 21:48
Дмитрий Азаров поддержал инициативы самарцев на форуме гражданских инициатив
Открытый и доверительный диалог развернулся по нескольким дискуссионным площадкам. Политика
3213
В центре внимания
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
11 июня 2024  12:10
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
219
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
11 июня 2024  10:13
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
254
Более 100 миллиардов рублей составил общий объем подписанных соглашений Самарской области на ПМЭФ-2024
11 июня 2024  09:56
Более 100 млрд рублей составил общий объем подписанных соглашений Самарской области на ПМЭФ-2024
638
Вячеслав Федорищев поприветствовал собравшихся в зале работников и ветеранов этой сферы.
10 июня 2024  17:25
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника
489
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
10 июня 2024  13:58
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
3433
Весь список