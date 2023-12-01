Дмитрий Азаров провёл личный прием граждан в день основания партии«Единая Россия»

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Старт декады приёмов в Самарской области дал глава региона, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров. Приёмы граждан приурочены к 22-ой годовщине со дня основания партии.

Анастасия пришла на приём к Дмитрию Азарову со всем семейством, женщина попросила оказать содействие в установке специального протеза супругу - ветерану боевых действий, участнику СВО, и отправке в санаторий на реабилитацию.

Дмитрий Азаров предложил направить пакет документов для изготовления спортивного модульного протеза через фонд «Защитники Отечества» на московское предприятие ООО НПФ «Орто-Космос» и протезирование может состояться уже в январе-феврале 2024 года. А в санаторий надо ехать всей семьёй, отметил Секретарь местного отделения партии.

«Нам все помогли, особенно когда был нелёгкий такой момент. Все поддержали нас, помогали все. От отдыха мы, конечно, в восторге будем. Мы всегда всей семьёй отдыхаем, обязательно вместе с детьми», - поделилась эмоциями после приёма в партии Анастасия.

Супруги офицеров, члены общественного совета при школе посёлка Рощинский в Волжском районе Анна Ковредова и Ирина Ушкова попросили помощи в проведении капремонта образовательного учреждения. Школа военного городка п.г.т. Рощинский имени 81 гвардейского мотострелкового полка расположена на территории гарнизона, учится там более тысячи детей, больше половины - дети военнослужащих-участников СВО.

Обучение должно быть не только качественным, но и проходить в оптимальных условиях, уверен Дмитрий Азаров.

В школе предусмотрен капремонт, но будет осуществляться поэтапно: сначала ремонт актового и спортивных залов, пищеблока, замена кровли. На 2025 год запланировано провести ремонт коридоров, учебных кабинетов и их оснащение всем необходимым. Дмитрий Азаров не согласился с планом работ.

«Нам все надо делать в следующем году, не надо откладывать. Если не получится федеральные средства передвинуть, значит, мы из регионального бюджета будем предусматривать [финансирование], чтобы сделать работы в следующем году, - поручил Дмитрий Азаров.

Проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу. На ремонт заложено 115,5 млн руб., из них более 73 млн – федеральные средства. Секретарь реготделения отметил, что важно начать работы уже во время весенних каникул, чтобы завершить их на год раньше запланированных сроков – в 2024 году. Также предложено скорректировать учебный план и развести потоки школьников, чтобы освободить одно крыло (всего их четыре) для начала ремонта.

Родители пообещали содействие в этом вопросе. Проекты по ремонту образовательного учреждения в рамках программы «Школа мечты» разработали шесть групп архитектурного отделения Политеха. Отдельно Дмитрий Азаров поставил задачу оснастить школу современным оборудованием.

От лица жителей Рощинского Анна Ковредова поблагодарила Дмитрия Азарова: «Хотели бы вас поблагодарить за то внимание, которое вы оказываете нашему поселку, за особое внимание к теме военнослужащих. Городок у нас процветает, не стоит на месте, красота наводится. Построили прекрасный храм, благоустроили территорию, отремонтировали дорогу».

На личный приём к секретарю реготделения «Единой России» исполнительный директор благотворительного фонда «Преобразование» Анастасия Веселова пришла вместе с лучшим игроком команды «Ракета» по слэдж-хоккею Максимом Федоровым. Они решили поблагодарить за помощь и поддержку.

Фонд проводит большую работу по развитию адаптивного хоккея для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в Самаре и в Тольятти. При поддержке «Единой России» и лично секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова уже прошли межрегиональные соревнования по слэдж-хоккею, закуплены специальные сани для занятий на льду и экипировка. Кстати, в скором времени тольяттинская команда «Лада-следж» сможет тренироваться на безвозмездной основе на льду спорткомплекса «Труд».

«Хоккей – игра настоящих мужчин. Расти настоящим мужчиной, опорой, защитником. Желаю тебе успехов, - напутствовал парня секретарь реготделения. - Обязательно будем помогать. Хоккей еще важен и тем, что он воспитывает характер, мужество, стойкость, умение терпеть боль, потому что игра довольно жесткая. Но это еще и командная игра, которая учит командному взаимодействию. Когда команда есть, когда есть друзья, соратники, сподвижники - любая задача по плечу, любая победа достижима».

Ни один вопрос не остался без ответа и решения. Приходили с вопросами, а уходили - с подарками и тортами с партийной символикой.

Декада приёмов ко дню рождения партии «Единая Россия» продолжится до 10 декабря. 4 декабря будут рассматриваться вопросы сферы ЖКХ. 5 декабря - социальные вопросы, 6 декабря - вопросы образования, 7 декабря -рассматриваются обращения граждан по трудовому законодательству и вопросам сферы труда, 8 декабря - помогут разобраться с обращениями граждан в сфере здравоохранения.

Особое внимание в рамках декады уделяется помощи и поддержке семей мобилизованных участников СВО.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области