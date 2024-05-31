Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области

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Основным кандидатом на пост временно исполняющего обязанности (врио) главы Самарской области вместо Дмитрия Азарова, ушедшего в отставку, стал первый вице-губернатор Тульской области — председатель областного правительства Вячеслав Федорищев. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к администрациям регионов источники.

В случае своего назначения 34-летний Федорищев станет самым молодым из действующих российских губернаторов.

Главным кандидатом на должность врио главы Самарской области тульского премьера также назвал «Ъ-Волга». По информации источников издания, Федорищева также рассматривают на пост губернатора Ростовской области.

Губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку 31 мая, спустя восемь месяцев после своего переизбрания. По его словам, регион достиг целей, поставленных шесть лет назад, пишет Лента.