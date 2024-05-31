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Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области

31 мая 2024 12:59
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Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области

Спустя 7 лет руководства Самарской областью губернатор Дмитрий Азаров заявил о завершении карьеры.

— Для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее. За это время вместе с вами нам удалось сделать многое. Построены сотни социальных объектов: детские сады, школы, больницы, дома культуры, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы, а ещё — скверы, парки, набережные в каждом городе на Волге. Активно занимались мы развитием транспортной и инженерной инфраструктуры. Сегодня и самый главный объект — Волжский мост с трассой «Обход Тольятти» — уже готов к открытию движения, — сообщил Дмитрий Азаров.

Политик подвел итоги своего управления и сообщил, что ему удалось преодолеть вызовы пандемии и экономических санкций. По словам Дмитрия Игоревича экономика, промышленность в Самарской области стали сильнее.

— Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную родину, приближая победу. Спасибо вам, дорогие земляки, за всё, что мы сделали вместе! Обещаю: продолжу и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли, — завершил свою речь политик.

Губернатор до последнего продолжал представлять область на различных мероприятиях, пусть и не так активно. Несколько дней назад политик в составе делегации от России работал в Узбекистане, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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