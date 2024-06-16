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Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров поздравил Владимира Якушева с назначением врио секретаря Генсовета партии

16 июня 2024 10:59
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Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров поздравил Владимира Якушева с назначением врио секретаря Генсовета партии

Сегодня председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии.

Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров отметил что этот партийный пост для Владимира Якушева — доказательство самой высокой степени доверия.

«От всей души поздравляю Владимира Владимировича с таким доверием. На протяжении многих лет знаком с Владимиром Якушевым: сотрудничали с ним на региональном уровне,  активно взаимодействовали, когда он возглавлял министерство строительства,  потом и в качестве полпреда Президента. Не один год мы вместе работаем в Бюро Высшего совета партии. Он отлично знает партийную работу. Уверен, у него все получится. Не сомневаюсь, что коллеги - однопартийцы из всех регионов станут надёжной опорой в дальнейшей работе, и со своей стороны Самарское региональное отделение готово оказать всю необходимую поддержку.  Желаю Владимиру Владимировичу успехов, новых побед и свершений", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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