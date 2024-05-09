Дмитрий Азаров поздравил с Днем Победы ветеранов, проходящих лечение в самарской больнице им. Пирогова

Лев Семенович Онуфриев в прошлом году отметил 100-летний юбилей. Когда началась война, он был призван в Вооруженные силы. Победу встречал на 3-м Белорусском фронте, где служил командиром пулеметной роты, а после - помощником начальника штаба полка.

«С Праздником вас, с Днем Победы! - обратился к ветерану Дмитрий Азаров. - Мы Вам обязаны этой страной, миром на нашей земле. Сегодня очень важно, что внуки, правнуки героев-освободителей, героев-победителей сражаются с нацизмом, и так же доблестно. Для меня большая честь поздравить Вас сегодня с великим и самым главным праздником нашей страны. Вы внесли свой вклад в достижение Победы!»

«Доброго здоровья, восстанавливайтесь скорее. На следующий День Победы мы будем на параде вместе!», - добавил Дмитрий Азаров.

Лев Семенович Онуфриев поблагодарил главу региона: «Я постараюсь это сделать. Надеюсь, так и будет. Я как был солдатом, как в 17 лет меня призвали, так до сих пор у меня солдатское настроение».

Дмитрий Азаров поздравил с праздником Победы Нину Васильевну Камышеву. В год начала войны ей было 13 лет. Проучилась в школе Нина Васильевна до 7-го класса, после чего поступила в медучилище на фельдшера-акушера.

Находясь в тылу, Нина Камышева усердно работала на нужды фронта. Сразу после войны устроилась в детский дом, где воспитывала детей, чьи родители погибли на фронте. Потом женщина работала медсестрой, ее общий стаж в медицине - 45 лет.

«Для меня большая честь сегодня Вас поздравить с Днём Победы. И конечно, поблагодарить Вас за то, что сегодня мы живём в суверенной стране - в нашей замечательной, прекрасной России. Дай Вам Бог здоровья!» - поздравил самарчанку Дмитрий Азаров.