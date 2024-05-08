Гуманитарный конвой отправился из Самары в зону СВО

«За ленточку» направили более 20 тонн груза – спецоборудование, продукты питания, дополнительное обмундирование, стройматериалы, маскировочные сети, письма поддержки и открытки от школьников. Вместе с однопартийцами - депутатами фракция «Единая Россия» регионального парламента, активистами «Молодой Гвардии» и местных отделений партии в отправке гуманитарного конвоя принял участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров.

За неравнодушие, за помощь бойцам, которые отстаивают свободу и независимость государства, всех участников сбора помощи поблагодарил Дмитрий Азаров.

«Эта помощь будет вдохновлять бойцов на ратные подвиги, а это значит, что враг будет разбит и победа будет за нами!» – уверен глава региона. Дмитрий Азаров подчеркнул: уважения и благодарности заслуживают и те, кто помогает приближать Победу в тылу.

«Уверен, что это не последний гуманитарный груз. Мы с вами сделаем все, чтобы позаботиться о возвращающихся ветеранах боевых действий, об их семьях. Сделаем все, чтобы они чувствовали поддержку, уважение и благодарность всего народа», - отметил секретарь реготделения партии.

Жители Самарской области в очередной раз сделали большое дело, отметил председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер: «Вы сделали большое дело. Все, что идет от сердца, что сделано людьми - это огромная поддержка для бойцов, которые находятся на передовой».

«Для каждого бойца, который получает весточку, помощь от родной земли – это очень важно. Это подчёркивает неразрывную связь с Самарской областью и то, что мы наших защитников не забываем ни на минуту», - резюмировал Дмитрий Азаров.