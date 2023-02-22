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В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику

22 февраля 2023 10:05
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В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.

С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

Для приема больных с признаками вирусных инфекций будут работать отдельно выделенные кабинеты – фильтры.

В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче льготных лекарственных препаратов.

Служба неотложной помощи продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00 для оказания помощи жителям.

Жители смогут посетить поликлиники и с профилактической целью: пройти вакцинацию в прививочных кабинетах и профилактические обследования в рамках диспансеризации. О графике работы прививочных пунктов и отделений профилактики можно получить информацию на сайтах учреждений.

Напомним, диспансеризация помогает выявлять хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях и факторы риска их развития.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

❗При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

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