В онкослужбу Тольятти поступило новое эндоскопическое оборудование

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Новое эндоскопическое оборудование поставлено в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 в рамках национального проекта "Здравоохранение".



С появлением аппаратов в медучреждении эндоскопический вид исследований стал более доступным для жителей . Обследования на оборудовании проходят жители Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района выявленной онкопатологией или подозрением на неё по направлению специалистов из поликлиник по месту прикрепления полиса ОМС или центров амбулаторной онкологической помощи.



Современные видеобронхо- и видеоколоноскопы позволяют исследовать органы бронхо-легочной системы и желудочно-кишечного тракта для выявления ранних форм онкозаболеваний. Обследование на новых аппаратах уже прошли порядка 90 пациентов.



"К нам на дообследование направляются больные с подозрением на рак желудка, кишечника и органов дыхания. Оборудование позволяет сделать биопсию, сразу удалить небольшие очаги, а затем провести гистологическое исследование. После проведения консилиума определяем тактику лечения: оперативное лечение, лекарственная или лучевая терапия», - рассказал заместитель главного врача больницы по онкологии больницы №5 , главный внештатный онколог по г.Тольятти Александр Фролов.



Оснащение медучреждений региона новым оборудованием дает возможность проводить современную диагностику и выявлять заболевания на ранней стадии.



Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведётся активная работа по развитию системы здравоохранения, в том числе оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности медпомощи, внедрению новых методов лечения.

Фото: минздрав СО/ Сергей Рыжиков