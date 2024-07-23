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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

23 июля 2024 17:20
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До 20 августа 2024 года 37 конкурсных заявок будут направлены для участия в федеральном этапе конкурса.

В Самарской области названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». До 20 августа 2024 года 37 конкурсных заявок будут направлены для участия в федеральном этапе конкурса.

Победители представят регион в пяти номинациях:

градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;

обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;

укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;

модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

Напомним, что Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решения вопросов местного значения.

Конкурс проводится среди муниципальных образований по категориям участников:

I категория – муниципальные округа, городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения;

II категория – сельские поселения.

 Федеральная конкурсная комиссия до 15 октября определит 5 победителей по пяти номинациям в каждой категории участников.

Самарская область является ежегодным участником конкурса. Три года подряд муниципальные образования Самарской области становились победителями федерального этапа. Так, в прошлом году в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» от Самарской области было два победителя: городской округ Сызрань и сельское поселение Курумоч Волжского района, которые заняли первые места. Ранее сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский заняло II место в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в осуществлении местного самоуправления в иных формах». До этого городской округ Самара занял IV место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Муниципальные образования – победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2024 года

В номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

в I категории участников конкурса:

городской округ Октябрьск;

городской округ Самара;

городской округ Сызрань;

во II категории участников конкурса:

сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский;

сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский;

 сельское поселение Пионерский муниципального района Шигонский;

сельское поселение Шентала муниципального района Шенталинский;

в номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»:

в I категории участников конкурса:

городской округ Жигулевск;

городской округ Отрадный;

городской округ Похвистнево;

городской округ Самара;

в номинации «обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»:

в I категории участников конкурса:

городской округ Новокуйбышевск;

городской округ Октябрьск;

городской округ Самара;

городской округ Сызрань;

городской округ Тольятти;

городское поселение Новосемейкино муниципального района Красноярский;

во II категории участников конкурса:

сельское поселение Звезда муниципального района Безенчукский;

сельское поселение Каменка муниципального района Шенталинский;

сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский;

сельское поселение Муранка муниципального района Шигонский;

сельское поселение Новодевичье муниципального района Шигонский;

сельское поселение Сургут муниципального района Сергиевский;

сельское поселение Хворостянка муниципального района Хворостянский;

сельское поселение Черноречье муниципального района Волжский;

в номинации «укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»:

в I категории участников конкурса:

городской округ Отрадный;

городской округ Самара;

городской округ Сызрань;

городской округ Тольятти;

городской округ Чапаевск;

городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский;

во II категории участников конкурса:

сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский;

сельское поселение Кротково муниципального района Похвистневский;

сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский;

сельское поселение Старая Рачейка муниципального района Сызранский;

в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)»:

в I категории участников конкурса:

городской округ Новокуйбышевск;

городской округ Самара.

Теги: Акценты Мероприятия

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