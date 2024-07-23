Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Самарской области названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». До 20 августа 2024 года 37 конкурсных заявок будут направлены для участия в федеральном этапе конкурса.
Победители представят регион в пяти номинациях:
градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;
обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;
укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;
модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).
Напомним, что Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решения вопросов местного значения.
Конкурс проводится среди муниципальных образований по категориям участников:
I категория – муниципальные округа, городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения;
II категория – сельские поселения.
Федеральная конкурсная комиссия до 15 октября определит 5 победителей по пяти номинациям в каждой категории участников.
Самарская область является ежегодным участником конкурса. Три года подряд муниципальные образования Самарской области становились победителями федерального этапа. Так, в прошлом году в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» от Самарской области было два победителя: городской округ Сызрань и сельское поселение Курумоч Волжского района, которые заняли первые места. Ранее сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский заняло II место в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в осуществлении местного самоуправления в иных формах». До этого городской округ Самара занял IV место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
Муниципальные образования – победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2024 года
В номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
в I категории участников конкурса:
городской округ Октябрьск;
городской округ Самара;
городской округ Сызрань;
во II категории участников конкурса:
сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский;
сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский;
сельское поселение Пионерский муниципального района Шигонский;
сельское поселение Шентала муниципального района Шенталинский;
в номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»:
в I категории участников конкурса:
городской округ Жигулевск;
городской округ Отрадный;
городской округ Похвистнево;
городской округ Самара;
в номинации «обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»:
в I категории участников конкурса:
городской округ Новокуйбышевск;
городской округ Октябрьск;
городской округ Самара;
городской округ Сызрань;
городской округ Тольятти;
городское поселение Новосемейкино муниципального района Красноярский;
во II категории участников конкурса:
сельское поселение Звезда муниципального района Безенчукский;
сельское поселение Каменка муниципального района Шенталинский;
сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский;
сельское поселение Муранка муниципального района Шигонский;
сельское поселение Новодевичье муниципального района Шигонский;
сельское поселение Сургут муниципального района Сергиевский;
сельское поселение Хворостянка муниципального района Хворостянский;
сельское поселение Черноречье муниципального района Волжский;
в номинации «укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»:
в I категории участников конкурса:
городской округ Отрадный;
городской округ Самара;
городской округ Сызрань;
городской округ Тольятти;
городской округ Чапаевск;
городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский;
во II категории участников конкурса:
сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский;
сельское поселение Кротково муниципального района Похвистневский;
сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский;
сельское поселение Старая Рачейка муниципального района Сызранский;
в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)»:
в I категории участников конкурса:
городской округ Новокуйбышевск;
городской округ Самара.