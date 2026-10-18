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С 18 по 21 октября в Самаре ограничено движение транспорта на участке возле дома № 34 по улице Красных Коммунаров – перекрытие от перекрёстка с улицей Ново-Вокзальной.
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В  Самаре ограничено движение транспорта, на участке  улицы Красных Коммунаров

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С 18 по 21 октября в Самаре ограничено движение транспорта на участке возле дома № 34 по улице Красных Коммунаров – перекрытие от перекрёстка с улицей Ново-Вокзальной.

С 18 по 21 октября в Промышленном районе Самаре действует ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, на участке возле дома № 34 по улице Красных Коммунаров – перекрытие от перекрёстка с улицей Ново-Вокзальной. Эта мера позволит провести аварийно-восстановительный ремонт водовода – работы выполнят специалисты ООО «Самарские коммунальные системы».

Отметим, что на указанном участке улично-дорожной сети маршрутов общественного транспорта нет.

Со скорректированной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать свои поездки.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

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