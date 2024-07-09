Тольяттинский врач рассказала, как образ жизни и поведение беременной женщины влияет на формирование иммунитета у ребенка

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Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по акушерству и гинекологии по г.о. Тольятти, заведующая женской консультацией Тольяттинской городской поликлиники №1 Юлия Тимофеева:



"Иммунная система — это сложно устроенный механизм, защищающий организма от инфекций, патогенных объектов и неоплазий - опухолевого роста.

Иммунитет делится на два больших типа:

приобретенный - формируется при жизни

врожденный - передается по наследству.



Для ребенка врожденный иммунитет имеет большое значение. Он формирует его невосприимчивость к различным негативным факторам, и закладывается с момента зачатия. Поэтому будущей матери важно заботиться о своем здоровье, так как оно непосредственно влияет на состояние ребёнка.



Какой образ жизни вести, чтобы сформировать у ребенка крепкий иммунитет?



Отказаться от вредных привычек - исключить алкоголь и табакокурение. Сразу после выкуривания сигареты отмечается спазм периферических сосудов, в том числе и сосудов плаценты и лёгких матери. Учитывая хроническую гипоксию плода, страдают все органы и ткани. Особенно чувствительны – кора головного мозга, миокард. Алкоголь остаётся проницаемым для плаценты. Попадая в кровь ребёнка, он также воздействует на незрелую кору и подкорку головного мозга. Может приводить к серьёзным физическим и психическим нарушениям развития.



Сохранять режим труда и отдыха. Продолжительность сна должна быть не менее 7-8 часов в сутки и приходится на ночное время.



Поддерживать в необходимом объеме физическую активность - аэробные упражнения по 30-40 минут 2 раза в неделю. Во время физических нагрузок улучшается насыщение кислородом крови, улучшается оксигенация тканей плода, снижается риск развития фето-плацентарной недостаточности, улучшается настроение, сон матери. Это благоприятно влияет на гормональный статус беременных.



Необходимо разнообразное и полноценное питание, богатое витаминами и минералами. Клинически доказано, что как недостаток, так и переизбыток нутриентов может приводить к порокам развития плода. Например, доказанная роль фолиевой кислоты в профилактике пороков развития нервной трубки у плода.



Пролечить все очаги хронической инфекции, чтобы они не стали причиной внутриутробного инфицирования или истощения иммунной системы.



Снизить риск заболевания беременной женщины:

избегать контакта с больными, в том числе с маленькими детьми

исключить переохлаждения

ограничить посещения общественных мест и пользоваться маской при сезонном подъеме заболеваемости вирусными инфекциями".

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