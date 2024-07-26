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Порядка 1900 жителей Шигонского района получают помощь в обновлённых условиях

26 июля 2024 16:56
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Прием пациентов в обновлённом здании ведут врач общей практики и две медсестры.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в офисе врача общей практики Шигонской центральной районной больницы в посёлке Волжский Утёс выполнен капитальный ремонт. В этом подразделении получают помощь также жители близлежащих населённых пунктов – Берёзовка и Комаровка.

В ходе капитального ремонта были проведены внутренние отделочные работы – ремонт пола, потолка и стен, частичная замена дверей.

Прием пациентов в обновлённом здании ведут врач общей практики и две медсестры.

«В обновленное подразделение ожидается поставка современного оборудования, которое повысит качество оказания медпомощи и проведения профилактических мероприятий. Помощь пациентам помогает оказывать и автомобиль неотложной помощи, поставленный благодаря нацпроекту», – отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов.

Кроме того, в этом году планируется возведение двух зданий для размещения подразделений Шигонской больницы – модульных ФАПов в селах Малячкино и Маза. Это стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета по инициативе врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие сети ФАПов в регионе.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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