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Почти 9000 детей родились в Самарской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и мерам государственной поддержки

26 июля 2024 13:11
107
Почти 9000 детей родились в Самарской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и мерам государственной поддержки

 

46 лет назад 25 июля родился первый ребёнок после ЭКО. По инициативе российских врачей этот день стал Всемирным Днем вспомогательных репродуктивных технологий. Спустя 8 лет, в 1986 году, родился первый ребёнок после ЭКО в России.

На сегодняшний день в Самарской области за счет государственной поддержки благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родились почти 9 000 детей.

«Новейшие методики и профессионализм врачей-репродуктологов и эмбриологов, государственное финансирование лечения пар с бесплодием помогли около 9000 семьям стать счастливыми. Многие из родителей вернулись в клиники за вторым, третьим, а некоторые уже за четвертым ребенком, - рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия» Ирина Моисеева. - В 2009 году появился на свет первый ребенок после ЭКО в Медицинском центре «Династия». В этом году для коллектива центра случилось значимое событие - рождение 6 500 ребенка после ЭКО. 8 июля в День семьи, любви и верности мы организовали для наших детей, родившихся благодаря современным репродуктивным технологиям, и их родителей спортивный праздник. Отрадно, что все с благодарностью вспоминали пройденный путь к семейному счастью. Главное, не упустить драгоценное время. ВРТ сегодня - абсолютная реальность, обеспечиваемая государственной финансовой поддержкой».

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.

«В этом году лечение методом ЭКО в рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляется 4 медорганизациями Самарской области. За полгода отработано более 1770 квот, выделенных на проведение ЭКО в нашем регионе. Министерством приняты меры, по результатам которых сверх объема выделено еще 300 квот. Проводим дополнительную работу по увеличению количества проводимых циклов ЭКО и сокращению сроков ожидания», - рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Врачи напоминают всем о важности заботы о репродуктивном здоровье.

«Будущие мамы и папы, своевременно проходите диспансеризацию. С этого года в перечень обследований включена оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин с 18 до 49 лет, - подчеркнула Ирина Моисеева. - Также важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье, включая вредные привычки, низкую физическую активность, несбалансированное питание, отсутствие отдыха и хронический стресс».

Напомним, профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото – Минздрав Самарской области

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Здравоохранение
Почти 9000 детей родились в Самарской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и мерам государственной поддержки
26 июля 2024  13:11
Почти 9000 детей родились в Самарской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и мерам государственной поддержки
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По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.
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