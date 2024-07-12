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4 новых машины в этом году поступили в Тольяттинскую городскую поликлинику №1

12 июля 2024 14:27
106
Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать неотложную помощь жителям Автозаводского района Тольятти – более 60 000 прикрепленного населения.

Новые автомобили для оказания неотложной медицинской помощи приобретены благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Четыре машины в этом году поступили в Тольяттинскую городскую поликлинику №1.

Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать неотложную помощь жителям Автозаводского района Тольятти – более 60 000 прикрепленного населения. Также машины используются для доставки лекарственных препаратов и выезда мобильных бригад к пожилым и маломобильным пациентам, в том числе для проведения диспансеризации на дому. Кроме того, на автомобилях доставляют биологический материал для исследований.

«Благодаря новому автотранспорту стало проще планировать работу автопарка, и, как следствие, мы стали более мобильными в оказании медицинской помощи», – отметила главный врач поликлиники Алёна Дунская.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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