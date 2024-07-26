Представители минздрава СО обсудили с пациентами и медками Кинельской больницы планы по повышению доступности медпомощи

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На встрече присутствовали врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, врио заместителя министра Денис Бутолин, руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям Денис Курдюмов, руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Надежда Вейнер, руководитель управления разработки государственных программ и приоритетных проектов в сфере здравоохранения Анна Гомжина, глава Кинельского района Юрий Жидков, и.о. главы г.о. Кинель Светлана Жиганова.



На встрече присутствовали 40 жителей города и района, они озвучили вопросы по разным направлениям, включая:

- организацию льготного лекарственного обеспечения

- доступность приема узких специалистов

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи и др.



Повысить доступность медпомощи помогает улучшение медицинской инфраструктуры, привлечение специалистов и совершенствование организационных процессов внутри учреждения.



«Благодаря мероприятиям национального проекта «Здравоохранение» и региональной поддержке мы поэтапно создаем современные условия для оказания медицинской помощи как в муниципальных районах, так и в городах. Это и проведение капитальных ремонтов, и поставка современной медтехники, и оснащение автотранспортом и мобильными медицинскими комплексами. В Кинельском районе модернизация первичного звена здравоохранения также охватила уже множество медицинских подразделений», - отметил руководитель ведомства.



За последние 4 года в больницу поставлены более 40 единиц современного оборудования, в том числе стационарные маммограф и рентген, эндоскопические системы и аппараты для функциональной диагностики. В этом году закуплены и уже работают флюорограф и велоэргометр для диагностики болезней сердца. Планируется дооснастить хирургическое отделение эндоскопической стойкой.

В этом году планируется проведение ремонта в 3 зданиях больницы.

В 2024 году будут возведены два новых фельдшерско-акушерских пункта в селе Бузаевка и поселке Формальный, в том числе благодаря средствам областного бюджета, дополнительно выделенным по инициативе врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие сети ФАПов в регионе.

Благодаря нацпроекту в Кинеле на улице Полевой строится новая поликлиника на 700 посещений в смену. Это будет пятиэтажное здание общей площадью 13 333,0 кв.м. В нем будут размещены лечебно-профилактическое, диагностические, стоматологические отделения, служебно-бытовые и административные помещения, клинико-диагностическая лаборатория и многое другое.



Будут проработаны вопросы по обеспечению льготными лекарственными препаратами пациентов пгт. Алексеевка и возведения нового здания врачебной амбулатории на северной стороне Кинеля с привлечением дополнительных специалистов - врача-педиатра и врача-гинеколога.



Руководитель ведомства совместно с главным врачом больницы Сергеем Плешаковым посетили строительную площадку новой поликлиники в Кинеле, а также врачебную амбулаторию.



Особое внимание – привлечению кадров в подразделения больницы. В этом году в учреждение планируется трудоустройство 5 врачей, в том числе невролога, хирурга, неонатолога, анестезиолога-реаниматолога. В 2025-2026 годах к коллективу присоединятся педиатр, оториноларинголог, невролог, терапевт, хирург, стоматолог-хирург.



"В регионе разработан комплекс мер социальной поддержки медицинских работников, необходимо обновлять и совершенствовать меры на уровне муниципалитета, - подчеркнул Армен Бенян. - Для повышения доступности медпомощи продолжается реализация регионального проекта "Забота рядом". Врачи областных медучреждений приезжают в районные больницы и проводят консультации пациентов. Запланируем в ближайшее время выезд бригады узких специалистов в Кинель".

Фото: минздрав СО