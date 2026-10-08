В Исаклинском районе мужчина подозревается в убийстве матери

Следователем Шенталинского межрайонного следственного отдела предъявлено обвинение 43-летнему местному жителю в совершении убийства.

По данным следствия, 2 октября 2026 года он, находясь по месту жительства в частном доме, расположенном в Исаклинском районе Самарской области, в ходе ссоры со своей 68-летней матерью, ударил ее обухом топора по голове. От полученного повреждения женщина скончалась на месте происшествия. В дальнейшем фигурант предпринял попытки сокрыть следы преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.