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На проезде Мальцева в Самаре по основному ходу проезжей части укладывают новое покрытие

26 июля 2024 20:04
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Общая площадь ремонтируемой территории – 13 700 кв. м.

В Самаре не снижаются темпы ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Повышенное внимание уделяется качеству и срокам производства работ на дорожных объектах, которые находятся вблизи заводов, комбинатов, складских зон, фирм и других организаций и предприятий сферы промышленности и торговли.

«Один из таких обновляемых объектов – проезд Мальцева: участок улично-дорожной сети в границах улицы Прожекторной и Заводского шоссе продолжают приводить в порядок. Протяженность участка составляет 1 километр 300 метров. В ходе работ по муниципальному контракту было полностью отфрезеровано старое покрытие проезжей части. В настоящее время организованы работы по установке бетонных бортовых камней. Кроме того, уже началось устройство нового покрытия автодороги, – сообщил главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Артём Кистанов. – В дневное время на проезде Мальцева движение транспорта интенсивное, ведь дорога проходит через промышленную зону и всегда востребована. В связи с этим самые сложные работы, такие, как укладка асфальтобетона по основному ходу, организованы в ночное время суток. К настоящему времени новое дорожное полотно уже имеется на площади 4 700 квадратных метров».

«С учетом того, что по дороге следует большое количество не только легковых машин, но и грузовых, а также ходит общественный транспорт – автобусы, необходимо выполнить устройство высокопрочного покрытия, которое справится с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Для верхнего слоя выбран щебеночно-мастичный асфальтобетон – смесь ЩМА-16 на ПБВ, – рассказал начальник участка Владимир Качкан. – Применение современных материалов и технологий – одно из важнейших условий при проведении работ в рамках дорожного нацпроекта. К смеси предъявляются высокие требования. Для производства щебеночно-мастичного асфальтобетона используются только самые качественные материалы».

В отличие от обычных смесей, ЩМА имеет в своем составе больше щебня, а также содержит стабилизирующие добавки, другие минеральные материалы и полимерно-битумное вяжущее. Благодаря этому данный асфальт обладает повышенной прочностью и устойчивостью к деформациям.

Общая площадь ремонтируемой территории – 13 700 кв. м.

Перед укладкой, как и на других объектах ремонта, требовалось произвести работы на люках смотровых колодцев. Их количество на участке незначительное. Кроме того, неделей ранее в нормативное состояние приводились съезды с основного хода дороги к промышленным предприятиям. Там локации до ремонта находились в «разбитом» состоянии, где-то асфальтобетона не было вообще. Совокупная толщина всех слоев, которые последовательно устроили на съездах, – 59 сантиметров.

При формировании плана работ, их объемов заказчик (Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара) учел не только высокий автомобильный трафик, но и пешеходный. Проведена «дефектовка». Наиболее разрушенные участки, а это порядка 5 400 кв. м, также будут отремонтированы. На тротуарах уложат асфальтобетонную смесь А5ВЛ.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД Самара

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