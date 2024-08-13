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Специалисты оценили ритмичность курсирования транспорта в Куйбышевском районе

13 августа 2024 15:57
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Транспортная доступность Куйбышевского района областной столицы остается в центре внимания городских властей.

Транспортная доступность Куйбышевского района областной столицы остается в центре внимания городских властей: так, в понедельник, 12 августа, был проведен мониторинг работы автобусных маршрутов, специалисты оценили ритмичность их движения и наполняемость. Напомним, что летом 2024 года после встречи представителей профильного Департамента, компании-перевозчика с жителями микрорайона было скорректировано движение на маршруте № 5Д.

С июля этого года для улучшения транспортного обслуживания жителей посёлка Сухая Самарка и микрорайона «Волгарь» было введено новое ежедневное расписание движения автобусов по маршруту №5д «Губернский рынок – поселок Сухая Самарка». Часть автобусов идет от Сухой Самарки до Губернского рынка прямо по улице Народной, а другие – от микрорайона «Волгарь» до Губернского рынка.

Ранее на маршруте работали 10 машин среднего класса марки МАЗ, теперь же подвижный состав пополнили еще 15 новых «ГАЗелей». Эти машины оснащены системой кондиционирования, ремнями безопасности, более динамичны, чем большие автобусы, что позволяет сокращать время на поездки.

Работа по совершенствованию транспортной доступности густонаселённого микрорайона «Волгарь» и поселка Сухая Самарка продолжается: городские власти и компания-перевозчик ведут мониторинг ситуации и учитывают замечания и отзывы пассажиров.

«Ранее автобус маршрута № 5Д, который следует от Сухой Самарки до Губернского рынка, начал заезжать в микрорайон «Волгарь». Это решение обрадовало жителей микрорайона, поскольку у них появился первый льготный автобус, но вызвало вопросы со стороны жителей Сухой Самарки, поскольку на дорогу уходило больше времени, чем раньше. Департамент транспорта и компания-перевозчик предложили конфигурацию, по которой маршрут № 5Д существует в двух вариантах. Есть рейсы больших автобусов, которые идут прямо по улице Народной, не заезжая в «Волгарь», а также рейсы непосредственно из микрорайона. Используются автобусы малой вместимости, но они ходят чаще, что позволяет обеспечить транспортный спрос. В случае, если в дальнейшем появятся замечания, то мы будем искать другие варианты, чтобы пойти навстречу жителям», ¬– подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Изменения в транспортной инфраструктуре отмечают и жители.

«Транспорт ходит сейчас хорошо. У нас появились и новые маршруты: № 85, 86. Очень удобно, можно быстро добраться до центра. Нам нравится. «ГАЗели» тоже быстро доезжают», - сказала жительница Самары Екатерина Марфина.

В первый рейс автобусы маршрута № 5Д выходят утром: от поселка Сухая Самарка с заездом в микрорайон – в 05:35. Без заезда - в 5:43. От микрорайона «Волгарь» до Губернского рынка они курсируют с 05:54, а до поселка Сухая Самарка - с 05:46.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД Самара

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