В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Степана Разина в районе пересечения с ул. Ленинградской

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на территории городского округа Самара будет временно ограничено движение транспорта по улице Степана Разина в районе пересечения с улицей Ленинградской.



Поскольку сроки производства работ скорректированы, внесены изменения в распоряжение об ограничении движения транспорта. Ограничительная мера будет действовать до 06:00 22 августа 2024 года.



Более подробно со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свой маршрут следования.

Фото: администрация Самары