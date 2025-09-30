В Самаре продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской

79

В Самаре продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора, проходящего по улице Ставропольской. В связи с этим проезжая часть дороги по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской будет перекрыта ориентировочно до 20 октября.



Автобусы маршрута № 9 по-прежнему будут следовать по скорректированной схеме. Перевозки осуществляются с объездом по Ташкентскому переулку – улице Черемшанской – улице Алма-Атинской и далее по стандартному маршруту. При рейсах в обратном направлении для объезда используются те же улицы.



По поручению департамента транспорта с водителями компании-перевозчика ООО «Самара Авто Газ» проведен инструктаж о необходимости соблюдения временной схемы движения автобусов.

Фото: администрация Самары