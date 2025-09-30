Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +1, -1°С, днем +13, +15°С.
1 октября в регионе без осадков, до +15°С
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.
В Самаре продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской
После смерти человека, у которого нет наследников, его имущество признается выморочным и передается государству.
Деньги умерших, у которых нет наследников, предлагают передавать государству
Капитальный ремонт поликлиники в селе Богатое улучшит условия работы медперсонала и повысит качество обслуживания пациентов.
В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлиники
ФАП поможет сделать доступнее оказание первичной медико-санитарной помощи для жителей села, где проживает около 110 человек.
 В селе Пригорки Исаклинского района возводится современный ФАП
Если не превышать допустимую дневную норму потребления, кофе может быть достаточно полезным для здоровья.
Врач-терапевт рассказала, сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью
Направленный на оценку уровня правопорядка и безопасности на железнодорожных объектах.
В Сызрани транспортные полицейские провели мониторинг общественного мнения
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 40 работали на ликвидации последствий автоаварии.
В Сергиевском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской

30 сентября 2025 18:09
79
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.

В Самаре продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора, проходящего по улице Ставропольской. В связи с этим проезжая часть дороги по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской будет перекрыта ориентировочно до 20 октября. 

Автобусы маршрута № 9 по-прежнему будут следовать по скорректированной схеме. Перевозки осуществляются с объездом по Ташкентскому переулку – улице Черемшанской – улице Алма-Атинской и далее по стандартному маршруту. При рейсах в обратном направлении для объезда используются те же улицы.

По поручению департамента транспорта с водителями компании-перевозчика ООО «Самара Авто Газ» проведен инструктаж о необходимости соблюдения временной схемы движения автобусов.

 

Фото:   администрация Самары

