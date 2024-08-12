Любитель экстремальной езды демонстрировал свои гоночные навыки на оживленной магистрали Самары.

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В рамках ежедневного мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором мужчина передвигался по дороге в Самаре с нарушением ПДД подвергая опасности других участников дорожного движения.

Любитель экстремальной езды демонстрировал свои гоночные навыки на оживленной магистрали областной столицы. Владелец автомобиля, следовавшего с нарушением ПДД РФ установлен. Это 20-летний житель Самары.

В отношении него составлены административные материалы за нарушение требований действующего законодательства.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными.

Водителям следует помнить, что от его действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения.

Фото: ГАИ СО