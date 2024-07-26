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К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева, где ремонт теплотрассы сопряжен с переходом через проезжую часть.

В региональной столице под председательством заместителя Главы г. о. Самара – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова состоялось заседание профильного штаба. В нем приняли участие энергетики и представители других ресурсоснабжающих организаций и предприятий, районных администраций, подрядчики.

Основные вопросы повестки касались ремонта и технического перевооружения теплотрасс. В частности, только силами Самарского филиала «Т Плюс» к отопительному сезону 2024-2025 гг. теплосети обновят на 24 участках.

В рамках второго этапа перекладок теплосети на улице Антонова-Овсеенко, в районе дома № 80 по улице Ивана Булкина, продолжатся работы на трубопроводе, проходящем под дорогой с противоположным направлением движения.

Кроме того, к концу следующей рабочей недели ремонтом и модернизацией планируется охватить теплотрассу в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева. Работы также пройдут на проезжей части.

Не представляется возможным частично оставить свободные полосы для движения транспорта, как на улице Антонова-Овсеенко. Во время работ на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Фадеева необходимо полное перекрытие. Пришли к решению о том, что выезды с дворовых территорий многоквартирных домов перекрываться не будут.