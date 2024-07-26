Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами

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Завершился второй день Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События, а это значит, что на форумной площадке стартовала образовательная неделя. Участников каждый день будут ждать сессии с экспертами, мастер-классы, специальное направление «Время Созидать» и обилие возможностей для развития.

Основная тема iВолги этого года — «На iВолгу всей семьёй» — созвучна с объявленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России. 11 тематических смен посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодёжью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем — в области спорта, творчества, медиа, добровольчества и других.

Образовательная программа у каждой смены начинается с двух утренних сессий, на которых спикеры проводят дискуссии, делятся своим опытом и знаниями. 25 июля с участниками встретилась актриса театра и кино Анастасия Денисова — она выступила с лекцией «Найди себя в творчестве» и рассказала участникам о том, через какой путь ей пришлось пройти, чтобы исполнить свою творческую мечту — стать актрисой.

«Мне интересно раскрывать новые грани себя, добиваться новых целей. Когда ты зацикливаешься на одном, может случиться выгорание. Нужно учиться регулировать виды деятельности», — поделилась Анастасия Денисова.

В ходе смены «Первые. Наука и образование» с лекцией «Отражение Земли. Тренды в технологиях и инновациях в России» выступила руководитель направления развития Фонда «Сколково», советский и российский учёный Анастасия Бестужева. Анастасия отметила, что вселенная технологий активно развивается, но по-прежнему важно идти в ногу со временем, следить за инновациями и быть открытыми к новому.

«Если ты широко мыслишь, то можешь воплотить любые идеи. В молодости тебя ничего не ограничивает — самое время набивать шишки», — заключила руководитель направления развития Фонда «Сколково», советский и российский учёный Анастасия Бестужева.

После двух образовательных пар участники посещают «Открытые площадки» — их четырнадцать и каждый самостоятельно выбирает, какая из локаций будет ему наиболее интересна. Подобный формат — уникальная возможность попробовать себя в совершенно новой сфере деятельности. За один день можно посетить до шести открытых площадок.

На площадке «Классные встречи» выступил генеральный директор группы компаний NCA Ева Самсонова. Встреча прошла в формате живого общения, где каждый участник мог задать интересующий его вопрос. Ребята спрашивали у гостьи о том, что её вдохновляет, с каким девизом она идёт по жизни и как выбрать свой путь.

«Мой девиз жизни — «Всё через любовь». Мои источники любви — это семья, домашние животные, мой родной город, а также своё дело. В моей семье есть традиция: обязательно раз в год куда-то выезжать вместе», — пояснила Ева Самсонова.

Кроме того, на Форуме можно поддержать детей из исторических субъектов Российской Федерации. Благотворительный фонд «Страна для детей» с акцией «Детям — в руки» ежедневно принимает помощь всех неравнодушных на открытой площадке «Послезавтра». На время проведения события фонд установит специальный пункт приема помощи, куда все желающие смогут принести заранее подготовленные вещи. Инструкцию и список вещей, которые можно отнести в пункт приёма, участники получили при регистрации. Организаторы акции отсортируют, упакуют и отправят гуманитарную помощь в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области.

«Команда фонда выражает глубокую благодарность всем, кто решит поддержать нашу добрую инициативу. Гуманитарная акция «Детям — в руки» существует с 2022 года. За это время мы успели оказать поддержку многим семьям, многодетным мамам, опекунам и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наша команда верит, что добро не делается в одиночку, поэтому возможность организовать гуманитарную акцию на форуме «iВолга» — бесценна. Вместе мы сделаем одно большое и доброе дело!», — подчеркнул директор благотворительного фонда «Страна для детей» Алексей Петров.

Ещё одно направление образовательной программы — «Время созидать» — позволяет участникам погрузиться в интенсивную работу над проектами, чтобы получить опыт коллективной работы. Цель площадок — превратить идеи в реальные дела, создавая новые смыслы и решения.

«iВолга — это площадка для практического обучения и создания реальных проектов. В первый день каждый выбрал направление, которое интересует его больше всего. На протяжении Форума участники будут работать в выбранной области под руководством ведущих экспертов, получая ценные знания», — отметил руководитель направления «Время созидать» Татьяна Герасимчук.

В конце работы направления будут созданы творческие, интеллектуальные, исследовательские и другие тематические продукты, которые затем презентуют на iВолге. Например, участники площадки «Песни из рюкзака» при поддержке лауреата Грушинского фестиваля поучаствуют в двух всероссийских конкурсах авторской песни и сочинят песню про iВолгу, чтобы спеть её всем Форумом.

Важно подчеркнуть, что многие идеи и продукты, представленные участниками форума, получат практическое применение. На площадке «Сильная Россия» участники убедятся в том, что любить Родину можно не только словом, но и делом: гости площадки подготовят открытки, видеооткрытки и творческие подарки, изготовят маскировочные сети и окопные свечи, которые позднее будут направлены участникам специальной военной операции.

Напомним, что молодежный форум iВолга в течение 11 лет имел статус окружного и проводился под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. С 2024 года форум получил федеральный статус.

Фото Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»