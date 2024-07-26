Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей
Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей
В России спрос на сотрудников в сфере моды за год вырос почти в 2 раз
В России спрос на сотрудников в сфере моды за год вырос почти в 2 раза
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
С начала 2024 года на маршрутах патрулирования росгвардейцами Самарской области пресечено около 1 180 правонарушений
С начала 2024 года на маршрутах патрулирования росгвардейцами Самарской области пресечено около 1 180 правонарушений
Спрос на системных администраторов в Самарской области за год вырос на 6%
Спрос на системных администраторов в Самарской области за год вырос на 6%
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме
В Чапаевске сожгли два очага конопли
В Чапаевске сожгли два очага конопли
Администрация Самары призывает жителей соблюдать правила безопасного поведения при возникновении антитеррористической ситуации
Администрация Самары призывает жителей соблюдать правила безопасного поведения при возникновении антитеррористической ситуации
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.41
-1.14
EUR 93.17
-1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами

26 июля 2024 10:10
105
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами

Завершился второй день Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжьобытия, а это значит, что на форумной площадке стартовала образовательная неделя. Участников каждый день будут ждать сессии с экспертами, мастер-классы, специальное направление «Время Созидать» и обилие возможностей для развития.

Основная тема iВолги этого года — «На iВолгу всей семьёй» — созвучна с объявленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России. 11 тематических смен посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодёжью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем — в области спорта, творчества, медиа, добровольчества и других.

Образовательная программа у каждой смены начинается с двух утренних сессий, на которых спикеры проводят дискуссии, делятся своим опытом и знаниями. 25 июля с участниками встретилась актриса театра и кино Анастасия Денисова — она выступила с лекцией «Найди себя в творчестве» и рассказала участникам о том, через какой путь ей пришлось пройти, чтобы исполнить свою творческую мечту — стать актрисой.

«Мне интересно раскрывать новые грани себя, добиваться новых целей. Когда ты зацикливаешься на одном, может случиться выгорание. Нужно учиться регулировать виды деятельности», — поделилась Анастасия Денисова

В ходе смены «Первые. Наука и образование» с лекцией «Отражение Земли. Тренды в технологиях и инновациях в России» выступила руководитель направления развития Фонда «Сколково», советский и российский учёный Анастасия Бестужева. Анастасия отметила, что вселенная технологий активно развивается, но по-прежнему важно идти в ногу со временем, следить за инновациями и быть открытыми к новому. 

«Если ты широко мыслишь, то можешь воплотить любые идеи. В молодости тебя ничего не ограничивает — самое время набивать шишки», — заключила руководитель направления развития Фонда «Сколково», советский и российский учёный Анастасия Бестужева.

После двух образовательных пар участники посещают «Открытые площадки» их четырнадцать и каждый самостоятельно выбирает, какая из локаций будет ему наиболее интересна. Подобный формат уникальная возможность попробовать себя в совершенно новой сфере деятельности. За один день можно посетить до шести открытых площадок.

На площадке «Классные встречи» выступил генеральный директор группы компаний NCA Ева Самсонова. Встреча прошла в формате живого общения, где каждый участник мог задать интересующий его вопрос. Ребята спрашивали у гостьи о том, что её вдохновляет, с каким девизом она идёт по жизни и как выбрать свой путь.

«Мой девиз жизни — «Всё через любовь». Мои источники любви — это семья, домашние животные, мой родной город, а также своё дело. В моей семье есть традиция: обязательно раз в год куда-то выезжать вместе», — пояснила Ева Самсонова.

Кроме того, на Форуме можно поддержать детей из исторических субъектов Российской Федерации. Благотворительный фонд «Страна для детей» с акцией «Детям — в руки» ежедневно принимает помощь всех неравнодушных на открытой площадке «Послезавтра». На время проведения события фонд установит специальный пункт приема помощи, куда все желающие смогут принести заранее подготовленные вещи. Инструкцию и список вещей, которые можно отнести в пункт приёма, участники получили при регистрации. Организаторы акции отсортируют, упакуют и отправят гуманитарную помощь в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области.

«Команда фонда выражает глубокую благодарность всем, кто решит поддержать нашу добрую инициативу. Гуманитарная акция «Детям — в руки» существует с 2022 года. За это время мы успели оказать поддержку многим семьям, многодетным мамам, опекунам и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наша команда верит, что добро не делается в одиночку, поэтому возможность организовать гуманитарную акцию на форуме «iВолга» — бесценна. Вместе мы сделаем одно большое и доброе дело!», — подчеркнул директор благотворительного фонда «Страна для детей» Алексей Петров.

Ещё одно направление образовательной программы — «Время созидать» — позволяет участникам погрузиться в интенсивную работу над проектами, чтобы получить опыт коллективной работы. Цель площадок — превратить идеи в реальные дела, создавая новые смыслы и решения.

«iВолга — это площадка для практического обучения и создания реальных проектов. В первый день каждый выбрал направление, которое интересует его больше всего. На протяжении Форума участники будут работать в выбранной области под руководством ведущих экспертов, получая ценные знания», — отметил руководитель направления «Время созидать» Татьяна Герасимчук.

В конце работы направления будут созданы творческие, интеллектуальные, исследовательские и другие тематические продукты, которые затем презентуют на iВолге. Например, участники площадки «Песни из рюкзака» при поддержке лауреата Грушинского фестиваля поучаствуют в двух всероссийских конкурсах авторской песни и сочинят песню про iВолгу, чтобы спеть её всем Форумом.

Важно подчеркнуть, что многие идеи и продукты, представленные участниками форума, получат практическое применение. На площадке «Сильная Россия» участники убедятся в том, что любить Родину можно не только словом, но и делом: гости площадки подготовят открытки, видеооткрытки и творческие подарки, изготовят маскировочные сети и окопные свечи, которые позднее будут направлены участникам специальной военной операции.

Напомним, что молодежный форум iВолга в течение 11 лет имел статус окружного и проводился под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. С 2024 года форум получил федеральный статус.

Фото Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024, 13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
Органы следствия занимают особое место в правоохранительной системе страны. Общество
915
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024, 11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
С начала проекта состоялось 13 творческих мастер-классов: мамы вышивали броши из бисера, вязали декоративные лукошки, мастерили декор, рисовали картины. Общество
311
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024, 09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
Программа форума включает образовательное и культурно-досуговое направления. Основная тема – «На iВолгу всей семьёй». Общество
393
В центре внимания
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
72
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
26 июля 2024  10:10
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
103
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
916
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
313
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
395
Весь список