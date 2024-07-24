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Специализированная помощь, профилактика обострений и обучение самоконтролю.
В учреждениях здравоохранения региона открыты 8 кабинетов по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью
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В учреждениях здравоохранения региона открыты 8 кабинетов по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью

24 июля 2024 16:35
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Специализированная помощь, профилактика обострений и обучение самоконтролю.

Для повышения доступности специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Самарской области открыты 8 кабинетов по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

«В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями важную роль играет совершенствование процессов диспансерного наблюдения за пациентами с установленным диагнозом. Для снижения тяжелых обострений заболевания, риска развития сосудистых катастроф и госпитализаций в стационар, а самое главное – для улучшения прогноза заболевания и качества жизни наших пациентов мы реализовали проект по открытию в медучреждениях 8 специализированных кабинетов для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В дальнейшем планируем увеличить число таких подразделений», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Хроническая сердечная недостаточность может развиться при любом заболевании сердца. При этом состоянии снижается кровообращение органов и тканей, как следствие – нарушается кислородный обмен в тканях. Среди симптомов ХСН - одышка, отеки и снижение толерантности к физическим нагрузкам.

«Основные задачи специализированных кабинетов в амбулаторном звене – оказание высокопрофессиональной помощи в диагностике заболевания, назначении и контроле медикаментозной терапии, а также обучении самоконтролю за течением заболевания. Сегодня на базе открытых кабинетов не только проводятся врачебные осмотры, но и создана патронажная служба медицинских сестер, организованы образовательные школы для пациентов и их родственников «Жизнь с хронической сердечной недостаточностью», которые позволят повысить приверженность к лечению и самоконтролю пациентов. В настоящее время помощь в таких подразделениях получают пациенты из числа прикреплённого населения, в дальнейшем будем развивать проект для повышения доступности медпомощи», - рассказала главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара Мария Скуратова.

Сегодня такие кабинеты работают на базе:
Самарской больницы №4
Самарской больницы №10
Самарской поликлиники №1
Самарской поликлиники №15
Самарской поликлиники №14
Тольяттинской поликлиники №3
Чапаевской больницы
Сызранской больницы.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

В этом году в Самарской области будут созданы три новых центра амбулаторной кардиологической помощи. Они будут дооснащены современным оборудованием за счет средств, выделенных из областного бюджета. Напомним, по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранение дополнительно направлено более 4,5 млрд рублей, в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и др.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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