Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ

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Уважаемые сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области!



Органы следствия занимают особое место в правоохранительной системе страны. От работы следователей во многом зависит решение стратегических задач в экономике и социальной сфере, достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным, безопасность и благополучие наших граждан.

Ваши усилия направлены на повышение эффективности следственной работы по оперативному и качественному расследованию преступлений, защите конституционных прав и свобод граждан.

Самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, настойчивость и принципиальность при выполнении своих служебных обязанностей.

Региональное Правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всестороннюю поддержку в деле обеспечения законности и правопорядка во всех сферах жизни области.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в профессиональной деятельности на благо жителей региона, на благо России!



Врио губернатора Самарской области В.А.Федорищев