Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Установленные на предприятии новые роботизированные линии – первые в России, которые позволяют выпускать колеса диаметром от 18 до 19 дюймов.
Завод в Тольятти благодаря ФРП увеличил мощность производства колес для легковых авто на 2 млн штук
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С.
26 июля в Самарской области кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
Самарскую и Ульяновскую область связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута .
«Великий Волжский путь» соединяет Самарскую и Ульяновскую область в новые туристические маршруты
Как защитить подростка от алкоголя?
Самарский врач-гастроэнтеролог: "Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека"
Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая носилками.
Тольяттинская поликлиника №2 получила два новых автомобиля неотложной помощи
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.55
-0.75
EUR 94.38
-1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ

25 июля 2024 13:33
147
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ

Уважаемые сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области!


Органы следствия занимают особое место в правоохранительной системе страны. От работы следователей во многом зависит решение стратегических задач в экономике и социальной сфере, достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным, безопасность и благополучие наших граждан.
Ваши усилия направлены на повышение эффективности следственной работы по оперативному и качественному расследованию преступлений, защите конституционных прав и свобод граждан.
Самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, настойчивость и принципиальность при выполнении своих служебных обязанностей.
Региональное Правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всестороннюю поддержку в деле обеспечения законности и правопорядка во всех сферах жизни области.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в профессиональной деятельности на благо жителей региона, на благо России!

Врио губернатора Самарской области В.А.Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024, 11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
С начала проекта состоялось 13 творческих мастер-классов: мамы вышивали броши из бисера, вязали декоративные лукошки, мастерили декор, рисовали картины. Общество
159
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024, 09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
Программа форума включает образовательное и культурно-досуговое направления. Основная тема – «На iВолгу всей семьёй». Общество
239
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024, 14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
Время работы общественных приемных – ежедневно с 09:00 до 18:00 Общество
522
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
146
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
163
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
243
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
522
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
357
Весь список