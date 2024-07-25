Тольяттинская поликлиника №2 получила два новых автомобиля неотложной помощи

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Автотранспорт поставлен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая носилками.



Машины помогают оперативно оказывать медицинскую помощь жителям на дому и транспортировать анализы в лабораторию.



Автотранспорт распределен по корпусам поликлиники, в среднем ежедневно на вызовах работает 15 автомобилей .



«Обновление автопарка положительно сказывается как на скорости обслуживания вызовов, так и на комфорте медицинского персонала. Кроме того, теперь мы имеем возможность доставлять пациентов для оказания медпомощи и получения консультаций в медучреждения Самарской области», – отметил главный врач Тольяттинской городской поликлиники №2 Владимир Ермолаев.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов