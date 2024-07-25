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Врач-диетолог сравнила свойства натурального и растворимого кофе

25 июля 2024 15:39
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Эксперт отметила, что в исследованиях, посвященных кофейному напитку, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет приравнивать их друг к другу.

В растворимом кофе меньше полезных веществ, чем в только что сваренном натуральном кофе. Об этом врач-диетолог Наталья Павлюк сообщила в среду, 24 июля в беседе с «Радио 1», пишут "Известия". Она добавила, что при выборе растворимого кофе всегда важно смотреть на его вид.

«Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному», — сказала она.

Эксперт отметила, что в исследованиях, посвященных кофейному напитку, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет приравнивать их друг к другу.

По словам Павлюк, у каждого человека индивидуальная реакция на кофе, которую непременно стоит учитывать.

«Считается, что кофе натощак хуже для углеводного обмена в плане выработки инсулина. У людей с язвой желудка, безусловно, кофе провоцирует изжогу. Есть люди, у которых аллергия на кофе, генетическая непереносимость кофе, поднимается давление», — заключила специалист.

 

Фото:   pxhere.com

 

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