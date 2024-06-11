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На должность главного врача Тольяттинской больницы №5 назначен Александр Вавилов

11 июня 2024 22:19
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Александр Владимирович доктор медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, на руководящих должностях - более 20 лет.

Денис Бутолин совместно с главой Тольятти Николаем Ренцем встретился с коллективом Тольяттинской городской клинической больницы №5.

На встрече врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин представил нового главного врача.

С 11 июня на должность главного врача Тольяттинской больницы №5 назначен Александр Вавилов.

Александр Владимирович доктор медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, на руководящих должностях - более 20 лет. Последние два года Александр Владимирович трудился на кафедре здравоохранения и общественного здоровья последипломного образования Самарского государственного медицинского университета.

Денис Бутолин отметил, что новый руководитель хорошо знает все направления работы.

"Александр Владимирович на протяжении своей деятельности возглавлял несколько учреждений, но основной опыт его работы был связан с важной занимаемой должностью главного врача больницы им. Пирогова". - отметил Денис Бутолин.

Николай Альфредович поблагодарил коллег за слаженную работу и попросил их оказывать всестороннюю помощь и поддержку главному врачу.

В завершении встречи Александр Вавилов отметил, что будет выстраивать командную работу с сотрудниками крупнейшей больницы региона во благо здоровья пациентов.

 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков

Теги: Медицина Тольятти

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