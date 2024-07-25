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Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области

25 июля 2024 09:53
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Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области

24 июля на Мастрюковских озёрах в Самарской области состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События. Первый федеральный Форум Движения объединит на неделю порядка 2000 участников со всей России.

Приветственный адрес участникам направил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко:«За прошедшие годы молодёжный форум іВолга стал одним из самых популярных в Российской Федерации и по праву получил статус всероссийского. В этом году [форум «іВолга»] станет крупнейшей площадкой по обсуждению вопросов развития и популяризации Движения Первых, участие в котором примут 2 тыс. человек, среди которых юные активисты движения, педагогические работники, представители родительского сообщества. Таким образом, форум расширит возрастные границы и станет важным центром формирования новых идей и предложений в сфере воспитания детей и молодёжи в нашей стране», — сказано в обращении Сергея Кириенко.

На главной сцене Форума состоялась концертная программа с участием почётных гостей. Врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов поприветствовал участников на гостеприимной самарской земле и зачитал обращение главы региона — Вячеслава Федорищева.
«В этом году объединяющей для форума стала тема семьи. Считаю это очень важным. Ведь, как неоднократно подчёркивал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, институт семьи – это основа России. Уверен, что, работая вместе в рамках форума, мы внесём ценный вклад в укрепление семейных ценностей и традиций, в воспитание подрастающего поколения нашей страны. Желаю, чтобы для каждого участника форум стал не только яркой, запоминающейся страницей жизни, но и хорошей стартовой площадкой для будущих достижений!», — отмечено в приветствии врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Форум iВолга станет первым федеральным форумом Движения Первых, который объединит 2000 детей, наставников и родителей, подчеркнул председатель правления Движения Григорий Гуров.
«На 11 тематических сменах участники разработают инициативы, которые уже в сентябре будут реализованы в работе первичных отделений. Мы обсудим развитие вожатского и семейного сообществ Первых, взаимодействие с советниками директоров школ по воспитанию и специалистами в сфере работы с молодёжью. Для нас важно, чтобы все государственные и общественные институты, педагоги и родители объединили усилия для развития единого суверенного воспитательного пространства детей и молодёжи России. Только неравнодушие и стремление каждого работать в команде даст по-настоящему масштабный результат», — отметил Григорий Гуров.
Директор Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» Кристина Гнатюк познакомила ребят с организаторами, руководителями смен и рассказала участникам об основных точках насыщенной форумной недели. Участников со всей страны ожидает интересная и полезная интерактивная программа: спортивные мероприятия, лекции, мастер-классы, экскурсии, концерты и насыщенная культурно-досуговая программа.

«Я рада приветствовать вас на гостеприимной самарской земле в нашем живописном месте — на Мастрюковской поляне. Мы с нетерпением ждали этот момент и долго к этому готовились, и наконец-то сегодня мы вместе с вами открываем первый Всероссийский форум Движения Первых «iВолга». Это означает, что впереди у вас великолепное время, время возможностей, время новых друзей, время новых смыслов. Это все открывает iВолга. Я желаю каждому из вас плодотворной работы, новых идей, решений и вдохновения. Удачи, Первые!», — обратилась к участникам Кристина Гнатюк.

Программа форума включает образовательное и культурно-досуговое направления. Основная тема – «На iВолгу всей семьёй». Она созвучна с объявленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России. 11 тематических смен будут посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодёжью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем – в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.

Организаторами форума выступают Правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Ключевым технологическим и информационным партнёром Форума является компания VK, благодаря которой участники могут зарабатывать баллы, а в будущем обменивать их на мерч и другие подарки от спонсоров. Сейчас в мини-приложении «Другое Дело» ВКонтакте ребят уже ждёт марафон заданий: установить эмодзи-статус Форума, вызовы в VK Шагах, челленджи в Историях и Клипах.
Напомним, что молодежный форум iВолга в течение 11 лет имел статус окружного и проводился под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. С 2024 года форум получил федеральный статус.

Фото: Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

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