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В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»

24 июля 2024 10:10
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В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»

Фестиваль состоится 25 июля в сквере им. Владимира Высоцкого (в границах улиц Ленинградская/Самарская/Высоцкого/Галактионовская). Начало в 18.00.

Событие посвящено творчеству выдающегося поэта Владимира Семеновича Высоцкого и традиционно проходит в день его памяти. Имя Владимира Высоцкого навсегда вошло в историю Самары. В 1967 году именно в Куйбышеве состоялись первые в СССР публичные концерты Высоцкого в государственных залах - до этого он выступал только в неофициальной обстановке в учреждениях, институтах, на предприятиях.

Память о поэте увековечена в нашем городе: в сквере Высоцкого установлен один из первых в нашей стране бюст поэта работы скульптора Ивана Мельникова, перед Дворцом спорта – мемориал работы скульптора Михаила Шемякина. Имя Высоцкого носят сквер и улица в исторической части города и новый Дворец спорта, а общественным фондом «Центр В.Высоцкого в Самаре» организован музей Владимира Высоцкого.

Фестиваль проходит по инициативе общественного фонда «Центр В.Высоцкого в Самаре» и его президента Михаила Трифонова.

В программе фестиваля – стихи и песни Владимира Высоцкого в исполнении самарских артистов.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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