В Санкт-Петербурге симфонический оркестр Самарской филармонии представит яркую праздничную программу 

1 апреля 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга Академический симфонический оркестр Самарской филармонии вместе с ведущими солистами оперных театров мира представит яркую праздничную программу в честь 85-летия Самарской государственной филармонии. (12+)



На берегах Невы вместе с оркестром Самарской филармонии выступят два солиста, уроженцы Самарской области - Екатерина Лёхина (сопрано) и Алексей Курсанов (тенор). За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер оркестра Денис Власенко.



Екатерина Лёхина окончила Самарское музыкальное училище имени Д. Г. Шаталова, затем продолжила свое образование в Академии хорового искусства в Москве. В 2005 году обладательница хрустального колоратурного сопрано стала победительницей на вокальном конкурсе «Санкт-Петербург» и была приглашена в Венскую народную оперу. В настоящее время Екатерина Лёхина выступает на лучших сценах России и мира.



Алексей Курсанов окончил музыкальное училище имени Д. Г. Шаталова, в 2021 году — Академию хорового искусства имени В. С. Попова (классы Лидии Абрамовой и Дмитрия Вдовина). В 2021–2022 годах — артист Молодежной оперной программы Большого театра. В настоящее время Алексей Курсанов — солист Мейнингенского государственного театра, выпускник оперной студии Баварской национальной оперы. В 2025 году стал победителем проекта «Большая опера» на телеканале «Культура».



В программе вечера прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер зарубежных композиторов, знаменитые сарсуэлы и неаполитанские песни.



Маэстро Власенко подчёркивает важность гастрольной деятельности в культурном обмене и популяризации искусства. Гастроли позволяют коллективам и артистам расширить свою аудиторию, обогатить репертуар новыми произведениями и вдохновляться творческими идеями коллег из разных уголков страны.



«Каждая новая сцена, каждый новый зал требуют адаптации и пластичного подхода. Это стимулирует рост профессиональных качеств музыкантов, совершенствование исполнительского мастерства и позволяет экспериментировать с различными стилями и формами подачи материала. Для нас зал капеллы уже знакомый, мы выступали здесь в 2024 году. Всегда приятно вернуться на прославленную сцену» - отметил Денис Георгиевич.

Фото: минкульт СО