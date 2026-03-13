Я нашел ошибку
Главные новости:
Дорожные службы Самарской области ведут активную подготовку к пропуску талых вод на региональных автомобильных дорогах.
В Самаре состоялся волейбольный турнир, организованный региональным отделением общества "Динамо".
В Самаре проходит третий этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. 10 команд из разных регионов России определяют сильнейших двух дивизионах.
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля.
15 марта Самарская областная детская библиотека в честь дня рождения проведет День открытых дверей с программой для читателей и гостей учреждения «Библиотека собирает друзей».
14 марта в Самарской области открывается первенство России по русским шашкам.
В Камышлинском районе на лыжно-биатлонном комплексе «Беркут» состоялись областные соревнования по пневмо-биатлону.
Температура воздуха 15 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +5, +7°С. Ночью и утром местами гололедица.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.23
1.16
EUR 91.98
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Санкт-Петербурге симфонический оркестр Самарской филармонии представит яркую праздничную программу 

1 апреля в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга оркестр Самарской филармонии представит программу в честь 85-летия Самарской государственной филармонии.

1 апреля 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга Академический симфонический оркестр Самарской филармонии вместе с ведущими солистами оперных театров мира представит яркую праздничную программу в честь 85-летия Самарской государственной филармонии. (12+)

На берегах Невы вместе с оркестром Самарской филармонии выступят два солиста, уроженцы Самарской области - Екатерина Лёхина (сопрано) и Алексей Курсанов (тенор). За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер оркестра Денис Власенко.

Екатерина Лёхина окончила Самарское музыкальное училище имени Д. Г. Шаталова, затем продолжила свое образование в Академии хорового искусства в Москве. В 2005 году обладательница хрустального колоратурного сопрано стала победительницей на вокальном конкурсе «Санкт-Петербург» и была приглашена в Венскую народную оперу. В настоящее время Екатерина Лёхина выступает на лучших сценах России и мира.

Алексей Курсанов окончил музыкальное училище имени Д. Г. Шаталова, в 2021 году — Академию хорового искусства имени В. С. Попова (классы Лидии Абрамовой и Дмитрия Вдовина). В 2021–2022 годах — артист Молодежной оперной программы Большого театра. В настоящее время Алексей Курсанов — солист Мейнингенского государственного театра, выпускник оперной студии Баварской национальной оперы. В 2025 году стал победителем проекта «Большая опера» на телеканале «Культура».

В программе вечера прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер зарубежных композиторов, знаменитые сарсуэлы и неаполитанские песни.

Маэстро Власенко подчёркивает важность гастрольной деятельности в культурном обмене и популяризации искусства. Гастроли позволяют коллективам и артистам расширить свою аудиторию, обогатить репертуар новыми произведениями и вдохновляться творческими идеями коллег из разных уголков страны.

«Каждая новая сцена, каждый новый зал требуют адаптации и пластичного подхода. Это стимулирует рост профессиональных качеств музыкантов, совершенствование исполнительского мастерства и позволяет экспериментировать с различными стилями и формами подачи материала. Для нас зал капеллы уже знакомый, мы выступали здесь в 2024 году. Всегда приятно вернуться на прославленную сцену» - отметил Денис Георгиевич.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
