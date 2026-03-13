Самарцы могут принять участие в профконкурсе «Лучший тренер по легкой атлетике»

Самарцев приглашают принять участие в профессиональном конкурсе «Лучший тренер по легкой атлетике». До 12 апреля открыт прием заявок на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший тренер по легкой атлетике» 2026 года. (18+)



Конкурс пройдет в онлайн-формате и будет состоять из пяти этапов, включая теоретическую и практическую части, творческое задание и финальную видеопрезентацию.



Конкурс проводится в четырех номинациях:

- «Лучший детский тренер»,

- «Лучший молодежный тренер»,

- «Лучший тренер малых городов и сел»,

- «Лучший универсальный тренер».



Призовой фонд: 300 тысяч рублей (1 место), 200 тысяч рублей (2 место), 100 тысяч рублей (3 место).



Прием заявок на участие продлится до 12 апреля 2026 года на официальном сайте конкурса: лучшийтренер.рф. Торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится в декабре 2026 года в Москве.

