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Почти 9000 детей родились в Самарской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям

25 июля 2024 19:30
87
По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.

46 лет назад 25 июля родился первый ребёнок после ЭКО. По инициативе российских врачей этот день стал Всемирным Днем вспомогательных репродуктивных технологий. Спустя 8 лет, в 1986 году, родился первый ребёнок после ЭКО в России.

На сегодняшний день в Самарской области за счет государственной поддержки благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родились почти 9 000 детей.

«Новейшие методики и профессионализм врачей-репродуктологов и эмбриологов, государственное финансирование лечения пар с бесплодием помогли около 9000 семьям стать счастливыми. Многие из родителей вернулись в клиники за вторым, третьим, а некоторые уже за четвертым ребенком, - рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия» Ирина Моисеева. - В 2009 году появился на свет первый ребенок после ЭКО в Медицинском центре «Династия». В этом году для коллектива центра случилось значимое событие - рождение 6 500 ребенка после ЭКО. 8 июля в День семьи, любви и верности мы организовали для наших детей, родившихся благодаря современным репродуктивным технологиям, и их родителей спортивный праздник. Отрадно, что все с благодарностью вспоминали пройденный путь к семейному счастью. Главное, не упустить драгоценное время. ВРТ сегодня - абсолютная реальность, обеспечиваемая государственной финансовой поддержкой».

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.

«В этом году лечение методом ЭКО в рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляется 4 медорганизациями Самарской области. За полгода отработано более 1770 квот, выделенных на проведение ЭКО в нашем регионе. Министерством приняты меры, по результатам которых сверх объема выделено еще 300 квот. Проводим дополнительную работу по увеличению количества проводимых циклов ЭКО и сокращению сроков ожидания», - рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Врачи напоминают всем, о важности заботы о репродуктивном здоровье.

«Будущие мамы и папы, своевременно проходите диспансеризацию. С этого года в перечень обследований включена оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин с 18 до 49 лет, - подчеркнула Ирина Моисеева. - Также важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье, включая вредные привычки, низкую физическую активность, несбалансированное питание, отсутствие отдыха и хронический стресс».

Напомним, профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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Почти 9000 детей родились в Самарской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
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