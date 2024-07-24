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Россияне стали меньше пить и курить

24 июля 2024 16:58
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Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания форума "Здоровое общество", сообщает РИА Новости.

Она отметила, что доля курящих людей уменьшилась с 40% до менее 19% за этот же период. Раньше в рационе человека преобладали хлебобулочные изделия, макароны, сахар. Мало потребляли овощей и фруктов, что было связано и с уровнем жизни населения. По словам вице-премьера, потребление хлеба сократилось на 9%. При этом необходимость изменения рациона питания россиян сохраняется - необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Россия

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