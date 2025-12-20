Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни

Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет, сообщили в пресс-службе Театра им. Владимира Маяковского, передает РБК.

Смерть актера подтвердила РБК его бывшая жена Юлия Рутберг. «Анатолия Лобоцкого не стало. Это была долгая болезнь, которая его победила, к большому сожалению. Ушел выдающийся артист русской сцены, потрясающий человек, огромная личность, умный, тонкий, образованнейший, с таким вкусом и шармом, его так уважали коллеги и ценили режиссеры, ему всегда рукоплескала публика. Это потеря личности колоссальной», — сказала она.

Анатолий Лобоцкий в 1985 году начал служить в Театре им. Вл. Маяковского, в труппу которого входил до своей смерти.

Также играл в театре «Миллениум», Открытом театре Юлия Малакянца и в кино. На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино. В частности, играл в фильмах «Аудиенция» (2019), «Хоккейные папы» (2023), «Калашников» (2020), «Поп» (2009), сериалах «За полчаса до весны» (2022), «Верни мою любовь» (2014) и других.

Звание Заслуженного артиста России получил в 1998 году, а Народного артиста России — в 2013-м.