Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники

В период новогодних праздников будет установлен особый порядок движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Расписание:

30 декабря– по рабочему дню пятница;

31 декабря и с 1 по 10 января – по выходному дню суббота;

11 января – по выходному дню воскресенье;

12 января – по рабочему дню понедельник.

31 декабря, а также с 1 по 10 января назначаются поезда:

1. № 7141 Самара (отпр.07.30) – Сызрань-1 (приб.09.11)

2. № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.25) – Самара (приб.11.07)

3. № 7143 Самара (отпр.15.15) – Сызрань-1 (приб.17.07)

4. № 7144 Сызрань-1 (отпр.17.35) – Самара (приб.19.17)

31 декабря, а также с 1 по 11 января маршрут поезда № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр.19.46) – Тольятти (приб.22.05) устанавливается сообщением Самара (отпр.20.11) – Тольятти (приб.22.05); на участке Новокуйбышевская – Самара отменяется.

1 января отменяются пригородные поезда:

1. № 7346/7345 Самара (отпр.10.02) – Тольятти (приб.12.16)

2. № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22)

3. № 7569 Мирная (отпр.17.09) – Сызрань (приб.20.03)

4. № 7570 Сызрань (отпр.05.59) – Мирная (приб.08.55)

31 декабря и с 1 по 11 января отменяется пригородный поезд № 7145 Самара (отпр.18.30) – Сызрань-1 (приб.20.10).

Кроме того, 30 декабря, 11 января назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18.30) – Абдулино (приб.21.57). С 31 декабря по 10 января поезд курсировать не будет, пишет Волга-Ньюс.

12 января назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр.05.16) – Похвистнево (приб.05.45). С 30 декабря по 11 января поезд не курсирует.