Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.
Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье
На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино.
Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ региона с профессиональным праздником
По информации Приволжского УГМС  21 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Утром и днем 21 декабря в губернии ожидается усиление ветра
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники

202
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники

В период новогодних праздников будет установлен особый порядок движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Расписание:

  • 30 декабря– по рабочему дню пятница;
  • 31 декабря и с 1 по 10 января – по выходному дню суббота;
  • 11 января – по выходному дню воскресенье;
  • 12 января – по рабочему дню понедельник.

31 декабря, а также с 1 по 10 января назначаются поезда:

1. № 7141 Самара (отпр.07.30) – Сызрань-1 (приб.09.11)
2. № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.25) – Самара (приб.11.07)
3. № 7143 Самара (отпр.15.15) – Сызрань-1 (приб.17.07)
4. № 7144 Сызрань-1 (отпр.17.35) – Самара (приб.19.17)

31 декабря, а также с 1 по 11 января маршрут поезда № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр.19.46) – Тольятти (приб.22.05) устанавливается сообщением Самара (отпр.20.11) – Тольятти (приб.22.05); на участке Новокуйбышевская – Самара отменяется.

1 января отменяются пригородные поезда:

1. № 7346/7345 Самара (отпр.10.02) – Тольятти (приб.12.16)
2. № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22)
3. № 7569 Мирная (отпр.17.09) – Сызрань (приб.20.03)
4. № 7570 Сызрань (отпр.05.59) – Мирная (приб.08.55)

31 декабря и с 1 по 11 января отменяется пригородный поезд № 7145 Самара (отпр.18.30) – Сызрань-1 (приб.20.10).

Кроме того, 30 декабря, 11 января назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18.30) – Абдулино (приб.21.57). С 31 декабря по 10 января поезд курсировать не будет, пишет Волга-Ньюс.

12 января назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр.05.16) – Похвистнево (приб.05.45). С 30 декабря по 11 января поезд не курсирует.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
59
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
487
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
455
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
517
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
564
Весь список