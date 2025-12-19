В России могут продлить время работы детсадов

Президент России Владимир Путин призвал продлить время работы детсадов. Об этом он заявил 19 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Надо увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания», — сказал Путин.

При этом глава государства добавил, что такая мера потребует увеличения числа воспитателей и педагогов, а значит — дополнительных ставок в дошкольных учреждениях.

Путин также обратил внимание на необходимость создания ясельных групп в рамках программы реновации детских садов, пишут "Известия"

«Когда решаются вопросы по реновации детских садов, <...> было бы правильно сразу же решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы», — отметил он.