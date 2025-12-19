Юноши региона - победители первенства ПФО по баскетболу 

С 11 по 17 декабря в городе Салават в Башкортостане проходило первенство Приволжского федерального округа по баскетболу среди юношей до 15 лет. В нем приняли участие игроки 2012 года рождения.



Победителем турнира стала сборная Самарской области - обучающиеся ГАУ СШОР №1 под руководством тренера-преподавателя Дмитрия Дударевича.



Это достижение гарантировало им право на досрочный выход в финал всероссийских соревнований.



Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнире вошли Арсений Балдуев - лучший легкий форвард и Игнат Воронин - лучший центровой.

Фото: минспорта СО