Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и социально ответственному бизнесу. 
Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  
Фонд «Защитники Отечества» осуществляет системную работу на всей территории Российской Федерации, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.
В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» оказывают поддержку и содействие в трудоустройстве ветеранов СВО  
Прогулки зимой помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее благодаря выработке особых веществ в мозге, называемых гормонами радости.
Врач-терапевт рассказала самарцам о простых правилах для прогулок зимой
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
20 декабря в регионе небольшой снег, до -10°С
27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России.
По улице Шостаковича в Самаре ограничат движение
Современная система эндоскопической визуализации имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.
В Новокуйбышевской больнице врачи проводят диагностику и операции с помощью нового эндоскопического оборудования
В нем приняли участие игроки 2012 года рождения.  Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнире вошли Арсений Балдуев - лучший легкий форвард и Игнат Воронин - лучший центровой.
Юноши региона - победители первенства ПФО по баскетболу 
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения.
В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
С 11 по 17 декабря в городе Салават в Башкортостане проходило первенство Приволжского федерального округа по баскетболу среди юношей до 15 лет. В нем приняли участие игроки 2012 года рождения.

 Победителем турнира стала сборная Самарской области - обучающиеся ГАУ СШОР №1 под руководством тренера-преподавателя Дмитрия Дударевича.

Это достижение гарантировало им право на досрочный выход в финал всероссийских соревнований.

 Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнире вошли Арсений Балдуев - лучший легкий форвард и Игнат Воронин - лучший центровой.

 

Фото:  минспорта СО

Новости по теме
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
19 декабря 2025, 16:37
20 декабря в регионе небольшой снег, до -10°С
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица. Экология
54
27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России.
19 декабря 2025, 16:28
По улице Шостаковича в Самаре ограничат движение
27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России. Общество
34
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения.
19 декабря 2025, 16:08
В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения. Общество
108
В центре внимания
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
116
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
135
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
167
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
476
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
19 декабря 2025  10:58
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
276
