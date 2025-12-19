Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.03
-0.35
EUR 94.25
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  

227
Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и социально ответственному бизнесу. 

Настоящий новогодний груз - 20 тонн строительных материалов отправлены из Самары в Курскую область. 

Погрузить  гумпомощь особого назначения помогли активисты «Молодой Гвардии Единой России». В составе груза пиломатериалы, гипсокартон, стройматериалы, а также маскировочные сети и маскхалаты, специально изготовленные волонтёрским объединением ZOV Старопохвистнево. 

Председатель Думы г.о. Самара, координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов подчеркнул значимость отправки: «Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза в Курскую область. В неё входят строительные материалы, сети, плёнки — всё то, что необходимо как для восстановления пострадавших районов, так и для наших бойцов, защищающих рубежи Родины. Мы делаем это совместно с партией «Единая Россия», местными отделениями, активными гражданами и общественными организациями, которых объединяет партия. До Нового года груз уже будет на территории Курской области».

Заместитель председателя Думы, подполковник запаса спецназа ГРУ Марат Габдрахманов отметил практическую ценность груза: «Здесь всё для строительства блиндажей, укрытий, перекрытий. Отправляем ДСП, утеплители, маскировочные сети. Волонтёры привезли маскхалаты для работы в боевых условиях. Помощь дойдёт до всех — мы поддержим и мирных жителей, и боевые подразделения в меру наших возможностей».

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России», депутат Антон Родионов рассказал о цели акции: «Мы помогаем братскому региону — Курской области — восстанавливаться после атак. Для нас важно, чтобы мирная жизнь вернулась к людям как можно быстрее. Особенно сейчас, в преддверии Нового года, критически важно восстанавливать тепло, возвращать людям жильё и комфорт. Самара и Курск — мы вместе!».

Эта масштабная отправка — очередное подтверждение, что «Единая Россия» является партией реальных дел, способной консолидировать общество и ресурсы для помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, уверены в Самарском реготдлении партии.

Груз стратегического назначения доставят в Курскую область накануне нового года. Напомним, что в рамках гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в 2025 году более 300 тонн грузов были отправлены в новые регионы, на линию боевого соприкосновения и в пострадавшие от действие ВСУ приграничные району Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.
17 декабря 2025, 16:11
«Единая Россия» поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых и малонаселённых пунктах
Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю. Политика
515
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
12 декабря 2025, 14:28
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента. Политика
549
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
02 декабря 2025, 15:59
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона. Политика
1755
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
200
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
208
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
249
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
276
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
524
Весь список