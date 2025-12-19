Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  

Настоящий новогодний груз - 20 тонн строительных материалов отправлены из Самары в Курскую область.

Погрузить гумпомощь особого назначения помогли активисты «Молодой Гвардии Единой России». В составе груза пиломатериалы, гипсокартон, стройматериалы, а также маскировочные сети и маскхалаты, специально изготовленные волонтёрским объединением ZOV Старопохвистнево.

Председатель Думы г.о. Самара, координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов подчеркнул значимость отправки: «Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза в Курскую область. В неё входят строительные материалы, сети, плёнки — всё то, что необходимо как для восстановления пострадавших районов, так и для наших бойцов, защищающих рубежи Родины. Мы делаем это совместно с партией «Единая Россия», местными отделениями, активными гражданами и общественными организациями, которых объединяет партия. До Нового года груз уже будет на территории Курской области».

Заместитель председателя Думы, подполковник запаса спецназа ГРУ Марат Габдрахманов отметил практическую ценность груза: «Здесь всё для строительства блиндажей, укрытий, перекрытий. Отправляем ДСП, утеплители, маскировочные сети. Волонтёры привезли маскхалаты для работы в боевых условиях. Помощь дойдёт до всех — мы поддержим и мирных жителей, и боевые подразделения в меру наших возможностей».

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России», депутат Антон Родионов рассказал о цели акции: «Мы помогаем братскому региону — Курской области — восстанавливаться после атак. Для нас важно, чтобы мирная жизнь вернулась к людям как можно быстрее. Особенно сейчас, в преддверии Нового года, критически важно восстанавливать тепло, возвращать людям жильё и комфорт. Самара и Курск — мы вместе!».

Эта масштабная отправка — очередное подтверждение, что «Единая Россия» является партией реальных дел, способной консолидировать общество и ресурсы для помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, уверены в Самарском реготдлении партии.

Груз стратегического назначения доставят в Курскую область накануне нового года. Напомним, что в рамках гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в 2025 году более 300 тонн грузов были отправлены в новые регионы, на линию боевого соприкосновения и в пострадавшие от действие ВСУ приграничные району Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"