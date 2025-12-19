Я нашел ошибку
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
В Тольятти сотрудники транспортной полиции обеспечили безопасное проведение праздничных мероприятий

196
По случаю прибытия на железнодорожную станцию Тольятти Поезда Деда Мороза.

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и Управления Росгвардии по Самарской области обеспечили безопасность и общественный порядок во время праздничных мероприятий по случаю прибытия на железнодорожную станцию Тольятти Поезда Деда Мороза.
Волшебный поезд уже 5лет путешествует по нашей стране, посещает десятки городов, где дарит праздник и массу ярких эмоций детям и взрослым в преддверии Нового года. Путешествие 2025-2026 началось 19 ноября с Владивостока. Поезд побывает в 70 городах и завершит юбилейное шествие в Великом Устюге 11 января.
В целях обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий и встречи со всеми любимым новогодним волшебником сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из Росгвардии провели необходимые подготовительные мероприятия. Задолго до приезда поезда и в период его нахождения полицейские-кинологи с помощью служебных собак обследовали платформы, прилегающую к вокзалу территорию и сам железнодорожный вокзал. В помощь сотрудникам транспортной безопасности организованы досмотровые мероприятия на входе в вокзал. 
Для участников праздничных мероприятий был организован безопасный маршрут, по пути которого гражданам напоминали о правилах безопасности на объектах транспорта.    
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Тольяттинского линейного отдела полиции в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» пригласили своих подопечных подростков на волшебную сказку и встречу с новогодним волшебником. Детям ещё раз напомнили об основных правилах безопасного поведения на железной дороге и сети Интернет.
Своих пап и мам смогли увидеть за «работой полицейскими» дети сотрудников ОВД, сопровождаемые бабушками и дедушками. Но, конечно, как и все дети, они мечтали увидеть настоящего Деда Мороза, Снегурочку и их сказочных помощников.
Совместными усилиями правоохранительных органов во время праздничных мероприятий нарушения общественного порядка не зафиксировано. 
Следующая остановка Поезда Деда Мороза – Тамбов, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

Теги: Тольятти

