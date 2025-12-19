В Тольятти сотрудники транспортной полиции обеспечили безопасное проведение праздничных мероприятий

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и Управления Росгвардии по Самарской области обеспечили безопасность и общественный порядок во время праздничных мероприятий по случаю прибытия на железнодорожную станцию Тольятти Поезда Деда Мороза.

Волшебный поезд уже 5лет путешествует по нашей стране, посещает десятки городов, где дарит праздник и массу ярких эмоций детям и взрослым в преддверии Нового года. Путешествие 2025-2026 началось 19 ноября с Владивостока. Поезд побывает в 70 городах и завершит юбилейное шествие в Великом Устюге 11 января.

В целях обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий и встречи со всеми любимым новогодним волшебником сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из Росгвардии провели необходимые подготовительные мероприятия. Задолго до приезда поезда и в период его нахождения полицейские-кинологи с помощью служебных собак обследовали платформы, прилегающую к вокзалу территорию и сам железнодорожный вокзал. В помощь сотрудникам транспортной безопасности организованы досмотровые мероприятия на входе в вокзал.

Для участников праздничных мероприятий был организован безопасный маршрут, по пути которого гражданам напоминали о правилах безопасности на объектах транспорта.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Тольяттинского линейного отдела полиции в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» пригласили своих подопечных подростков на волшебную сказку и встречу с новогодним волшебником. Детям ещё раз напомнили об основных правилах безопасного поведения на железной дороге и сети Интернет.

Своих пап и мам смогли увидеть за «работой полицейскими» дети сотрудников ОВД, сопровождаемые бабушками и дедушками. Но, конечно, как и все дети, они мечтали увидеть настоящего Деда Мороза, Снегурочку и их сказочных помощников.

Совместными усилиями правоохранительных органов во время праздничных мероприятий нарушения общественного порядка не зафиксировано.

Следующая остановка Поезда Деда Мороза – Тамбов, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте